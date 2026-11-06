La joven carballesa Alba Cotelo abre una agencia de viajes en A Laracha

Alba Cotelo posando este viernes en su negocio Mar Casal

La capital municipal de A Laracha cuenta con un nuevo negocio. A ultima hora de la tarde de este viernes abrió sus puertas en el número 1 de la céntrica calle Carballo (frente al establecimiento Cambón Mobiliario) la agencia de viajes Amaraxe Viaxes. La iniciativa empresarial corre a cargo de la joven Alba Cotelo, natural del vecino municipio que ejerce como capital de Bergantiños.

Al acto inaugural se sumaron un buen número de amigos y familiares de la joven emprendedora, a la que desearon la mejor de las suertes en la gestión de su negocio. Curiosamente, a menos de 100 metros del mismo se instaló allá por el año 1988 la primera agencia de viajes de la urbe larachesa, de nombre Interlaken, y que cesó su actividad hace ya décadas.