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Laracha

La joven carballesa Alba Cotelo abre una agencia de viajes en A Laracha

El negocio está emplazado en la calle Carballo, número 1

Manuel Froxán Rial
06/11/2026 21:02
Alba Cotelo posando este viernes en su negocio
Alba Cotelo posando este viernes en su negocio
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La capital municipal de A Laracha cuenta con un nuevo negocio. A ultima hora de la tarde de este viernes abrió sus puertas en el número 1 de la céntrica calle Carballo (frente al establecimiento Cambón Mobiliario) la agencia de viajes Amaraxe Viaxes.  La iniciativa empresarial corre a cargo de la joven Alba Cotelo, natural del vecino municipio que ejerce como capital de Bergantiños.

Al acto inaugural se sumaron un buen número de amigos y familiares de la joven emprendedora, a la que desearon la mejor de las suertes en la gestión de su negocio. Curiosamente, a menos de 100 metros del mismo se instaló allá por el año 1988 la primera agencia de viajes de la urbe larachesa, de nombre Interlaken, y que cesó su actividad hace ya décadas.

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La puesta de largo de Amaraxe Viaxes en imágenes

amaraxe viaxes (1)Ver más imágenes
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