La protesta contra la planta de biogás reúne en A Laracha a un millar de personas

Los manifestantes recorrieron parte del callejero local hasta acabar en la Praza do Concello Raúl López

La capital municipal de A Laracha registró este sábado una de las manifestaciones más multitudinarias de la historia del municipio. En torno a un millar de personas, entre las que había representantes de colectivos de afectados de otros puntos de Galicia como Agolada, en Pontevedra, respondieron al llamamiento efectuado por la plataforma Stop Biogás.

Los concentrados, entre los que habían gente de todas las edades y una amplia representación de formaciones políticas, recorrieron por espacio de hora y media las principales calles de la localidad y lo hicieron sin ningún tipo de incidente. A través de las redes sociales la plataforma convocante había advertido de que se trataba de una protesta pacífica, en la que se podían expresar opiniones, quejas y exigencias pero siempre manteniendo las formas y sin recurrir a la violencia. “É moi importante que a protesta discurra de forma ordenada e respetuosa”, apuntaban en su perfil de Facebook, en donde apelaban también al sentido de la responsabilidad.

La marcha partió de la Plaza Les Sables d’Olonne e iba encabezada por una gran pancarta en la que podía leerse: ‘Protexer o Anllóns sen demora. Xunta escoita agora!’, mientras otros de los asistentes exhibían lemas como: ‘En defensa dun Anllóns vivo!. Non as industrias contaminantes na nosa comarca’ y ‘Fóra contaminación na cabeceira do Anllóns!’.

Durante todo el recorrido también se corearon distintos eslóganes contra el proyecto de la macroplanta y contra el primer edil larachés; José Manuel López Varela: ‘Alcalde ausente, defende a túa xente’. repitieron. Después de alrededor de hora y media de lento discurrir por el callejero local la concurrida manifestación llegó a la Praza do Concello, en donde se procedió a la lectura de un manifiesto reivindicativo.

La representante de Stop Biogás que hizo uso de la palabra empezó dándole las gracias a los asistentes y señaló que “A Laracha é hoxe o corazón dun clamor que recorre todo o val do Anllóns, a área metropolitana da Coruña y toda Galicia. Estamos aquí para decir alto e claro que a nosa terra non se vende, que o noso rural non se sacrifica e que as nosas augas non poden quedar en mans de intereses privados”.

También aludió al acuerdo plenario del día anterior relativo a la suspensión cautelar de licencias para industrias consideradas nocivas, punto en el que aseguró que el acuerdo pudo haber llegar mucho antes, responsabilizando del retraso al alcalde, por lo que pedían su dimisión.

En el manifiesto se decía asimismo que la plataforma no aceptará que la medida cautelar sea una simple maniobra para ganar tiempo y anuncian que estarán muy vigilantes para que la modificación a realizar en el PGOM para evitar la instalación de empresas dañinas para la salud y el patrimonio, se haga con el máximo rigor.