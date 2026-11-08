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Laracha

'En vísperas de nada', de José Pardiñas, llegó hasta A Laracha

El autor habló sobre la idea de su primera obra en la localidad 

Redacción Carballo
08/11/2026 21:25
Presentación del libro de José Pardinas en A Laracha
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José Pardiñas Alvite, profesor vimiancés afincando en Cee, presentó su primera obra 'En vísperas de nada' en A Laracha el pasado viernes. El autor habló sobre la idea de esta primera obra, inspirada en el declive de una aldea gallega, que puede ser su localidad natal, con dos personajes antagonistas que relatan experiencias y vivencias surgidas de hechos reales. 

Acompañaron al autor el concejal de Urbanismo de A Laracha, Pablo Cambón, y la profesora Bibiana Bértoa. Al acto acudieron una treintena de personas. El autor ya presentó la obra en Cee, Vimianzo y Santa Comba, con mucho éxito. 

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