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Laracha

La eurodiputada Ana Miranda lideró la representación del BNG en la marcha contra la planta de biogás de A Laracha

A la protesta también asistieron los diputados nacionalistas Mercedes Queixas, Óscar Ínsua y Xosé Manuel Golpe

Redacción CarballoA Laracha
08/11/2026 14:46
Algunos de los representantes nacionalistas que asistieron a la protesta
Algunos de los representantes nacionalistas que asistieron a la protesta
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En la concurrida manifestación contra la planta de biogás de Soandres celebrada el pasado sábado en A Laracha hubo una amplia representación del BNG. Los concejales locales Carolina Castiñeiras, Xosé Cotelo y David Bermúdez estuvieron respaldados por muchos compañeros de la comarca de Bergantiños, entre los que figuraban el alcalde de Carballo, Daniel Pérez y miembros de su gobierno, o la portavoz del BNG en Laxe, Cristina Vázquez del Prisco. También asistieron la eurodiputada Ana Miranda y los parlamentarios autonómicos Mercedes Queixas, Óscar Ínsua y Xosé Manuel Golpe.

“Trátase de apoiar á cidadanía e á veciñanza que se manifesta contra a instalación desta planta, porque ademais incumpre normativas de impacto medioambiental, non aporta un beneficio para a comarca”, declaró Ana Miranda al respecto de los motivos de su desplazamiento hasta A Laracha.

La eurodiputada recordó que Galicia no cuenta con legislación específica para plantas de biometano de tamaño tan grande, motivo por el que la Comisión Europea le habría recordado a la Xunta que según la Directiva Hábitat, cualquier proyecto que pueda tener un efecto significativo en lugares de Red Natura 2000 debe estar sujeto a un análisis apropiado sobre sus implicaciones.

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