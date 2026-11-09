A Laracha y Coristanco se unen para formar a cien desempleados y facilitar su inserción laboral

Reunión para organizar el Programa Integrado de Empleo que desarrollarán conjuntamente A Laracha y Coristanco C.L.

Los concellos de A Laracha y Coristanco desarrollarán conjuntamente un nuevo Programa Integrado de Emprego dirigido a cien personas desempleadas, con el objetivo de mejorar su cualificación y facilitar su incorporación al mercado laboral. Será la primera vez que ambos municipios colaboren en esta iniciativa, que tendrá una duración de doce meses, contará con un presupuesto de 230.000 euros financiado íntegramente por la Xunta y establece un objetivo de inserción laboral del 43 por ciento.

La propuesta está destinada exclusivamente a personas inscritas como demandantes de empleo en el servicio público de empleo. El 90% de las plazas se reservará a colectivos considerados prioritarios por sus mayores dificultades para encontrar trabajo, y se atenderá preferentemente a vecinos de los dos municipios.

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El programa contempla 495 horas de formación en distintas especialidades profesionales, entre ellas nuevas tecnologías, administración, logística, industria alimentaria, servicios socioculturales y atención a personas. La oferta se complementará con actividades destinadas a mejorar las competencias personales y las habilidades necesarias para acceder a un puesto de trabajo.

La mayor parte de las acciones formativas se desarrollarán en A Laracha, aunque también está prevista la utilización del Centro Interxeracional A Rocheira, en Coristanco. Los participantes recibirán asesoramiento individualizado para elaborar currículos y cartas de presentación, preparar entrevistas de selección y utilizar herramientas digitales de búsqueda de empleo.

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La iniciativa incluirá talleres de motivación, inteligencia emocional y habilidades sociolaborales, además de actividades relacionadas con el emprendimiento y la elaboración de planes de negocio. En este apartado colaborarán entidades como el Polo de Emprendemento de Coristanco, la Rede Eusumo y EspazoCoop.

Uno de los ejes del programa será el contacto directo con el tejido empresarial de la comarca. El equipo técnico identificará las necesidades de contratación de las compañías, los perfiles profesionales más demandados y las posibilidades de realizar prácticas no laborales en empresas colaboradoras. También se desarrollarán acciones de intermediación para facilitar la incorporación de los participantes al mercado de trabajo.

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Las personas seleccionadas dispondrán de una ayuda de diez euros por cada día de asistencia y podrán acceder a los servicios municipales de conciliación. Asimismo, se prevé adaptar los horarios de las actividades cuando resulte posible. Para preparar la puesta en marcha del programa, representantes municipales y personal técnico y administrativo de ambos concellos mantuvieron una reunión de coordinación en la que abordaron los aspectos organizativos necesarios.