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Laracha

La parroquia larachesa de Montemaior acoge su II Magosto el sábado 21 de noviembre

Habrá una cena, además de otras actividades lúdicas, para las que será necesario anotarse

Diana Bergara
09/11/2026 21:13
Magosto y Mostra de Artesanía en Laxe
Magosto y Mostra de Artesanía en Laxe el pasado fin de semana
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La Asociación Cultural Montemaior prepara su II Magosto para el próximo sábado 21 de noviembre en esta parroquia larachesa. Será a partir de las ocho de la tarde, con una cena para todas las personas que deseen acudir, que deberán de anotarse durante los próximos días. 

El menú incluye jamón asado con patatas, pan y castañas, y de postre, chocolate con churros. El precio es de 12 euros para los socios, y de 15 para los que no lo son. Además, habrá otras actividades lúdicas para los asistentes como un gran karaoke para animar la velada, entre otras. 

Antes de esta cita en la parroquia larachesa, el próximo sábado 14 de noviembre también habrá magostos en Muxía y en las Torres do Allo, en Zas. Continúa así la programación festiva alrededor de esta celebración típica de otoño que se extiende por toda la comarca. El pasado fin de semana los principales encuentros fueron en Lema (Carballo), Buño (Malpica), Estramil (A Laracha) y Laxe. En esta última localidad también acompañó la tradicional Mostra de Artesanía, con mucho éxito de participación. 

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