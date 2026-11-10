El V concurso fotográfico 'A Laracha no obxectivo' repartirá 1.500 euros en premios

Ganadores de una de las ediciones que se llevan celebrada EC

El Concello de A Laracha convoca la quinta edición del concurso fotográfico 'A Laracha no obxectivo', con el que pretende fomentar la creatividad y la participación, al tiempo que invita a descubrir y mostrar la riqueza paisajística, patrimonial y humana del municipio a través de la fotografía.

El anuncio de la convocatoria salió este martes publicado en el Boletín Oficial da Provincia y a partir de ahora se abre un plazo de 25 días naturales, hasta el 5 de diciembre, para que las personas interesadas puedan presentar sus imágenes. Las bases completas del certamen pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Sede electrónica del Concello de A Laracha y en la web municipal alaracha.gal.

La iniciativa, que repartirá un total de 1.500 euros en premios, va dirigida tanto a profesionales como a aficionados a la fotografía, y mantiene las dos modalidades de ediciones anteriores. En la modalidad 'Xeral' se concederán tres premios: 600 euros para la imagen ganadora, 400 euros para la segunda clasificada y 250 euros para la tercera. Cada participante podrá presentar hasta tres fotos inéditas, en formato digital, que deberán estar realizadas dentro del término municipal de A Laracha y permitir identificar claramente su localización. La entrega de las fotos podrá realizarse presencialmente, mediante CD o lápiz de memoria, o por vía telemática con un servicio de transferencia de archivos al correo electrónico turismo@alaracha.gal.

El jurado estará integrado por profesionales de los ámbitos audiovisual y turístico y por un representante municipal. Se tendrán en cuenta aspectos como el impacto visual, la calidad técnico-artística y la creatividad.

Por su parte, la modalidad 'Redes Sociales' contará con un premio único de 250 euros, que recibirá la fotografía que consiga más reacciones positivas en la página de Facebook de Turismo de A Laracha durante el período de votación. En esta categoría cada persona podrá participar con una única imagen, que deberá enviar por vía telemática cubriendo el formulario habilitado en la web municipal.

En ambas modalidades está expresamente prohibido el uso de la inteligencia artificial para modificar las fotos.