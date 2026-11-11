El Concello larachés adjudica 80.000 euros en ayudas municipales a la escolarización

Gobierno de A Laracha EC

El Concello larachés adjudicó este miércoles las ayudas municipales a la escolarización por importe de 80.000 euros. La Junta de Gobierno Local tomó la decisión de acuerdo con la propuesta de la comisión de valoración, que durante las últimas semanas evaluó y calificó las 498 solicitudes presentadas según los criterios establecidos en las bases de la convocatoria.

La lista de becarios estará disponible para su consulta a partir de este jueves en la web municipal www.alaracha.gal (últimos avisos), donde también podrá descargarse el documento para justificar la ayuda. El plazo para hacerlo finaliza el 30 de noviembre, y serán abonadas por el Ayuntamiento antes de final de año.

La convocatoria de este curso cuenta con una dotación de 80.000 euros, cantidad que representa un incremento de cerca del 7% respecto al ejercicio anterior. Este aumento contribuye a sufragar los gastos que supone el inicio del curso escolar y a favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

Las cuantías individuales de las ayudas varían según el nivel educativo: 165 euros para el alumnado de educación infantil; 150 euros para el de educación primaria, educación secundaria obligatoria y formación profesional básica; 225 euros para los estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior; 350 euros para el alumnado con necesidades de apoyo educativo; y 400 euros para quien cursa estudios universitarios de grado o máster.

Estas ayudas municipales son compatibles con cualquier convocatoria de becas de estudios realizada por otra administración o institución.