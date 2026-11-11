Los Venres Teatrais continúan en A Laracha con la compañía Malasombra

El humorista Cándido Pazó IG

El ciclo de los Venres Culturais continúa en A Laracha con una de las compañías habituales en la localidad, Malasombra Producións, que presentará 'O Proceso', una obra escrita y dirigida por Cándido Pazó.

La pieza forma parte de un episodio histórico ocurrido en 1880, cuando el escritor Manuel Curros Enríquez fue denunciado por el obispo de Ourense por varios poemas de su libro "Aires da miña terra", una obra fundamental del Rexurdimento gallego. A partir de este proceso judicial, el espectáculo aborda en clave de sainete cómico cuestiones de plena actualidad.

La cita será este viernes 13 en la Casa da Cultura de A Laracha, a las 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. El espectáculo está dirigido a mayores de 13 años. El ciclo de teatro comenzó el pasado viernes con Talía Teatro.