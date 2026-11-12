Comienza ‘A Laracha Conecta’ con una jornada sobre el sector primario

Centro sociocultural de Paiosaco IG

El programa municipal ‘A Laracha Conecta’ celebra este viernes una jornada dedicada al sector primario, en la que se darán cita representantes institucionales, especialistas y profesionales vinculados a la agricultura y la ganadería.

Los participantes analizarán la situación del agro, compartirán experiencias y darán visibilidad a sus oportunidades de desarrollo. La cita comenzará a las 10.30 horas y está abierta al público general.

El alcalde, José Manuel López Varela, dará la bienvenida en el acto de apertura. A continuación, intervendrán José Balseiros, director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta; Cristina Capelán, diputada de Mar e Medio Rural de la Diputación; y Marcos Pérez, director de la Fundación Galicia Sustentable.

El perfil de los participantes permitirá abordar diferentes perspectivas sobre el apoyo al sector y los instrumentos e iniciativas que contribuyen a su desarrollo.

El programa también reserva un espacio dedicado a las experiencias profesionales y al análisis de la realidad del agro con cinco representantes de empresas y explotaciones: Lorena Palleiro, socia de Horta Bértoa; Sergio Añón, gerente de Hortalizas Añón Pardiñas; Severino Brea, gerente de A Brea 36 SL; y Eloy Costa, profesional autónomo del sector ganadero.

Todos ellos compartirán experiencias reales, modelos de actividad y diferentes perspectivas sobre los retos y posibilidades que ofrece el sector primario.

Esta es la primera de las tres jornadas públicas de ‘A Laracha Conecta’, una iniciativa del Concello, financiada en colaboración con la Diputación y estructurada en torno al sector primario; la industria y los oficios; y el turismo y el deporte. Las otras dos citas tendrán lugar los días 18 y 26 de este mes.