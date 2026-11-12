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Laracha

Comienza ‘A Laracha Conecta’ con una jornada sobre el sector primario

La cita es este viernes en el centro sociocultural de Paiosaco

Manuel Bermúdez BermúdezCarballo
12/11/2026 18:51
Centro sociocultural de Paiosaco
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El programa municipal ‘A Laracha Conecta’ celebra este viernes una jornada dedicada al sector primario, en la que se darán cita representantes institucionales, especialistas y profesionales vinculados a la agricultura y la ganadería. 

Los participantes analizarán la situación del agro, compartirán experiencias y darán visibilidad a sus oportunidades de desarrollo. La cita comenzará a las 10.30 horas y está abierta al público general. 

El alcalde, José Manuel López Varela, dará la bienvenida en el acto de apertura. A continuación, intervendrán José Balseiros, director general de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta; Cristina Capelán, diputada de Mar e Medio Rural de la Diputación; y Marcos Pérez, director de la Fundación Galicia Sustentable. 

El perfil de los participantes permitirá abordar diferentes perspectivas sobre el apoyo al sector y los instrumentos e iniciativas que contribuyen a su desarrollo. 

El programa también reserva un espacio dedicado a las experiencias profesionales y al análisis de la realidad del agro con cinco representantes de empresas y explotaciones: Lorena Palleiro, socia de Horta Bértoa; Sergio Añón, gerente de Hortalizas Añón Pardiñas; Severino Brea, gerente de A Brea 36 SL; y Eloy Costa, profesional autónomo del sector ganadero.

Todos ellos compartirán experiencias reales, modelos de actividad y diferentes perspectivas sobre los retos y posibilidades que ofrece el sector primario. 

Esta es la primera de las tres jornadas públicas de ‘A Laracha Conecta’, una iniciativa del Concello, financiada en colaboración con la Diputación y estructurada en torno al sector primario; la industria y los oficios; y el turismo y el deporte. Las otras dos citas tendrán lugar los días 18 y 26 de este mes.

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