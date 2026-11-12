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Laracha

Dos jóvenes laracheses estarán en Madrid en la simulación del Consejo Infantil de Ministros

Mateo Rey y Lucía Lamas son los únicos participantes de Galicia en la iniciativa del Ministerio de Juventud  

Diana Bergara
12/11/2026 18:09
Los dos jóvenes laracheses con el alcalde y la concejala de Servicios Sociales
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Dos jóvenes laracheses, Mateo Rey y Lucía Lamas, integrantes del Espazo de Participación da Infancia e Adolescencia (EPIA) ‘Os Castrexes de Mentes Claras’, participarán el fin de semana en Madrid en la ‘Simulación del Consejo Infantil y Adolescente de Ministras y Ministros’. La iniciativa está promovida por el Ministerio de Juventud e Infancia, con la participación de 25 jóvenes de entre 12 y 17 años de diferentes puntos de España. 

Los laracheses son la única representación de Galicia. El encuentro presencial empieza este viernes y se prolonga hasta el domingo 15 de noviembre. Anteriormente ya se celebraron dos sesiones online. El objetivo de esta experiencia es acercar los mecanismos de deliberación y toma de decisiones a través de una simulación del Consejo de Ministros. 

Así, podrán conocer de primera mano como se desarrolla ese proceso, expresar opiniones y debatir propuestas sobre cuestiones de interés general. El alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servicios Sociales, Rocío López, los recibieron antes de su viaje, y mostraron su satisfacción por la elección de los jóvenes laracheses, además de señalar la importancia del EPIA en la localidad. El Ministerio asumirá todos los gastos de este viaje.

"A participación de Mateo e Lucía pon de manifesto o valor de contar na Laracha cun espazo estable de participación infantil e adolescente", destacan desde el Concello larachés. El EPIA ‘Os Castrexes de Mentes Claras’ abre las puertas "a que os nenos e mozos do municipio poidan implicarse na vida comunitaria, trasladar as súas inquedanzas e acceder a experiencias que van máis aló do ámbito local", añaden. Esta participación, indican, supone una oportunidad para dar visibilidad a la infancia y la adolescencia del municipio. 

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