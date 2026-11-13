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Laracha

‘A Laracha Conecta’ empieza abordando la situación del agro

Los ponentes incidieron en la necesidad de que los jóvenes vean el campo como una opción profesional

Diana Bergara
13/11/2026 20:35
La primera jornada del programa se llevó a cabo en el centro sociocultural de Paiosaco
La primera jornada del programa se llevó a cabo en el centro sociocultural de Paiosaco
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El Concello de A Laracha puso este viernes en marcha el programa dirigido a impulsar la actividad económica en el municipio. ‘A Laracha Conecta’, que así se denomina la iniciativa, contempla distintas iniciativas, entre las que figuran tres encuentros abiertos a la ciudadanía que van a tener lugar a lo largo del presente mes de noviembre y que servirán para poner en valor el potencial del municipio en ámbitos como el sector primario, la industria y los oficios y el turismo y el deporte. 

La finalidad última es la de favorecer la actividad económica y el empleo a través de la identificación de nuevas oportunidades de emprendimiento. 

En la jornada inicial del viernes se habló del potencial que presentan sectores como la agricultura y la ganadería. El acto de apertura contó con la presencia de representantes institucionales como el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias de la Xunta, José Balseiros; la diputada de Mar e Medio Rural de la Diputación de A Coruña, Cristina Capelán;  de Marcos Pérez, director de la Fundación Galicia Sustentable; y del alcalde anfitrión, José Manuel López Varela. 

Todos ellos incidieron en la importancia que ofrece el rural para los jóvenes, así como en la necesidad de favorecer el relevo generacional. “Necesitamos que a mocidade vexa no agro unha oportunidade profesional e empresarial. Que incorporarse a unha explotación ou emprender no rural sexa unha opción de futuro, con formación, recursos e expectativas de rendibilidade”, declaró la diputada provincial Cristina Capelán. 

También incidió en que la colaboración entre productores, empresas y centros de formación puede ayudar a las explotaciones a incorporar tecnología, mejorar la comercialización de sus productos y llegar a nuevos mercados. “O rural da provincia da Coruña ten futuro e desde a Deputación queremos estar ao lado de quen o fai posible”, dijo por último. 

El programa se completó con un apartado sobre experiencias profesionales en el que participaron Lorena Palleiro, socia de Horta Bértoa; Sergio Añón, gerente de Hortalizas Añón Pardiñas; Severino Brea, gerente de A Brea 36 SL; y Eloy Costa, profesional autónomo del sector ganadero. “A Laracha Conecta” está cofinanciado por la Diputación Provincial de A Coruña. 

Nuevos encuentros abiertos en la Casa da cultura y en Caión

El miércoles 18 de noviembre la Casa da Cultura de A Laracha acogerá un nuevo encuentro destinado a dar visibilidad a la capacidad industrial del municipio y a poner en valor sus principales empresas. 

A la semana siguiente la tercera jornada del programa tendrá por escenario la villa marinera de Caión y su contenido girará en torno al turismo y al deporte.

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