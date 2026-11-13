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Laracha

Recta final de la reforma integral de la casa consistorial de A Laracha

Se trabaja en la plaza y el parque infantil 

Diana BergaraA Laracha
13/11/2026 13:28
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estado de la actuación este viernes
M.N.
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Las obras de rehabilitación integral de la casa consistorial de A Laracha y su entorno entran en su recta final. Los trabajos, que comenzaban a mediados del año pasado con un plazo de ejecución de diez meses, cuentan con una inversión total de 1.935.271 euros, de los que 556.359 euros son aportados por la Xunta a través del Fondo de Cooperación Local. Otros 700.000 euros serán financiados con fondos Next Generation de la Unión Europea.

El nuevo edificio nada tiene que ver con el anterior y permitirá reagrupar servicios en unas instalaciones más modernas. Para ello, ha sido necesario actuar sobre la estructura del viejo inmueble, reforzando los pilares centrales y adaptando las nuevas cargas del edificio para garantizar la seguridad, según explicó en su día Cristina Ezcurra, redactora del proyecto y directora de obra.

La actuación va más allá del edificio ya que abarca también su entorno exterior. El proyecto incluye un itinerario peatonal accesible que conecte la avenida Fisterra con la avenida de Caión.

También incluye la zona de parque infantil, con una cubierta con asientos y nuevos espacios, entre ellos un aseo adaptado, un cambiador para bebés y zona de almacenamiento.

La rehabilitación incorpora además importantes mejoras en materia de eficiencia energética. La nueva envolvente térmica, los aislamientos y revestimientos, la instalación de geotermia y suelo radiante a baja temperatura, los sistemas de bomba de calor y los paneles fotovoltaicos permitirán reducir el consumo y mejora de forma notable confort térmico.

También se contemplan medidas para favorecer una movilidad más sostenible, con la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, nueva parada para autobús y taxi y un aparcamiento para bicicletas.

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