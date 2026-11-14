A Laracha adjudica tres proyectos de mejora viaria por importe de 319.000 euros

Los trabajos, que beneficiarán a núcleos como Vista Alegre, comenzarán en breve EC

El Concello de A Laracha completó el procedimiento de contratación de tres proyectos de mejora de la red viaria municipal por un importe conjunto de 319.00 euros. Las actuaciones se financiarán en su totalidad con fondos propios municipales.

Los trabajos afectarán a los núcleos de Vilanova, Fornelos y Fragunde, así como a la carretera que comunica Marfulo con A Piña, todos ellos en la parroquia de Vilaño, y a vías que discurren por Vista Alegre y A Millarada, en la parroquia de Soandres.

En todas esas vías será mejorada la superficie de rodadura con el fin de facilitar la circulación y contribuir a incrementar la seguridad vial.

Una vez adjudicados los trabajos, en los próximos días está previsto que empiecen a ejecutarse las obras.

Con estas actuaciones el Concello continúa avanzando en la mejora y conservación de la red viaria municipal, destinando recursos propios a actuaciones que contribuyen a facilitar las comunicaciones entre los distintos núcleos de población del término municipal.