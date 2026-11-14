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Laracha

A Laracha adjudica tres proyectos de mejora viaria por importe de 319.000 euros

Las obras, que afectan a carreteras de las parroquias de Vilaño y Soandres, serán financiadas íntegramente con fondos municipales

Manuel Froxán Rial
14/11/2026 15:17
Los trabajos, que beneficiarán a núcleos como Vista Alegre, comenzarán en breve 
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El Concello de A Laracha completó el procedimiento de contratación de tres proyectos de mejora de la red viaria municipal por un importe conjunto de 319.00 euros. Las actuaciones se financiarán en su totalidad con fondos propios municipales.

Los trabajos afectarán a los núcleos de Vilanova, Fornelos y Fragunde, así como a la carretera que comunica Marfulo con A Piña, todos ellos en la parroquia de Vilaño, y a vías que discurren por Vista Alegre y A Millarada, en la parroquia de Soandres

En todas esas vías será mejorada la superficie de rodadura con el fin de facilitar la circulación y contribuir a incrementar la seguridad vial. 

Una vez adjudicados los trabajos, en los próximos días está previsto que empiecen a ejecutarse las obras

Con estas actuaciones el Concello continúa avanzando en la mejora y conservación de la red viaria municipal, destinando recursos propios a actuaciones que contribuyen a facilitar las comunicaciones entre los distintos núcleos de población del término municipal.

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