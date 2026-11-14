Vecinos, BNG y PSOE piden una comisión para vigilar la suspensión de licencias de biogás en A Laracha

Las portavoces del PSOE y el BNG de A Laracha, presentando el viernes la solicitud de pleno extraordinario Cedida

La plataforma Stop Biogás A Laracha y los grupos municipales del BNG y el PSOE quieren que la suspensión cautelar de licencias relacionadas con las instalaciones de biogás vaya acompañada de un mecanismo permanente de vigilancia y control. Para ello, nacionalistas y socialistas presentaron este viernes una solicitud formal de convocatoria de un pleno extraordinario en el que proponen crear una comisión especial de seguimiento que supervise tanto la aplicación de la suspensión como los trámites para modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

La iniciativa supone un nuevo paso en la actuación conjunta de las dos formaciones de la oposición y la plataforma vecinal frente a la posible implantación de una planta de biogás en el municipio. Después de que el Concello haya iniciado la modificación del planeamiento urbanístico y aprobado una suspensión cautelar de licencias, los promotores de la propuesta consideran necesario establecer un órgano específico que permita comprobar cómo se desarrollan ambos procedimientos.

La protesta contra la planta de biogás reúne en A Laracha a un millar de personas Más información

El objetivo es que la comisión quede constituida antes de que finalice 2026 y que su actividad no se limite a recibir información puntual. BNG, PSOE y Stop Biogás plantean que tenga acceso continuado a la documentación técnica y ambiental relacionada con los expedientes, además de funciones de fiscalización y mecanismos para informar periódicamente a los vecinos sobre la evolución de los trámites.

Según la propuesta presentada, el órgano estaría integrado por representantes de todos los grupos políticos de la corporación municipal, miembros de la plataforma Stop Biogás A Laracha, personal técnico del Concello y personas expertas en las materias relacionadas con la regulación de estas instalaciones.

Los solicitantes plantean que la comisión se reúna con una periodicidad trimestral. No obstante, antes de iniciar ese calendario, consideran necesario que en su primera sesión se ofrezca una explicación detallada sobre el estado de todos los procedimientos que serán objeto de supervisión.

A Laracha suspende de forma cautelar la concesión de licencia a la planta de biogás Más información

La solicitud llega una semana después del pleno extraordinario celebrado el pasado 6 de noviembre, en el que se aprobó la suspensión cautelar de licencias vinculada a la regulación y localización de las instalaciones de biogás en el término municipal. Este acuerdo constituye uno de los principales asuntos que BNG, PSOE y la plataforma quieren someter a seguimiento.

El otro procedimiento que consideran prioritario es la modificación del PXOM, cuyos trámites se iniciaron en el pleno de septiembre. Aquella decisión estuvo relacionada con la iniciativa legislativa popular impulsada por Stop Biogás A Laracha, que ha venido reclamando medidas municipales frente a la posible implantación de este tipo de instalaciones.

La combinación de ambos acuerdos ha abierto una nueva fase administrativa en la que deben desarrollarse los trámites correspondientes a la modificación del planeamiento y aplicarse la suspensión cautelar aprobada. Precisamente por ello, los promotores de la comisión consideran que el seguimiento debe comenzar cuanto antes y mantenerse durante las siguientes etapas del procedimiento.

“O perigo desta planta aféctanos a todos os que vivimos a carón do Anllóns” Más información

Tanto la plataforma y las dos formaciones políticas sostienen que el proceso requiere la máxima transparencia y rigor, tanto en las decisiones de carácter urbanístico como en los aspectos técnicos y ambientales. También consideran imprescindible disponer de mecanismos de control que permitan comprobar el cumplimiento de los acuerdos municipales y conocer las actuaciones que se vayan produciendo.

Uno de los argumentos de los solicitantes es la necesidad de evitar situaciones de indefensión entre los vecinos afectados por la controversia. Para ello, defienden que la información sobre los procedimientos debe estar disponible de forma continuada y que la participación ciudadana no se limite a los momentos en los que se adoptan decisiones en el pleno.