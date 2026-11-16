Derribo de la torre de la antigua central térmica de Meirama Archivo

El Gobierno gallego ha analizado en su reunión semanal de este lunes un informe sobre las dos líneas de apoyo impulsadas por la Consellería de Economía e Industria, a través del Igape, en el marco del Fondo de Transición Justa, que permitirán impulsar 24 proyectos industriales y empresariales en la provincia de A Coruña con 40 millones de euros.

Según informa, las iniciativas seleccionadas contarán con una financiación pública de 38,99 millones de euros, que permitirán movilizar una inversión prevista de 126,23 millones de euros y crear 223 nuevos puestos de trabajo.

Las dos líneas de ayudas convocadas por el Gobierno gallego en el marco del Fondo de Transición Justa, una dirigida a la decarbonización y renovación industrial y la otra destinada a la concesión de préstamos parcialmente reembolsables, tienen como objetivo favorecer la reindustrialización, diversificar la actividad económica y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.

Más de una veintena de ayuntamientos de estas áreas se verán beneficiados con unas ayudas que permitirán implantar nuevas iniciativas y modernizar actividades ya en marcha en campos tan distintos como la industria agroalimentaria, la defensa, la economía circular o el sector siderúrgico, entre otros.

En la línea destinada a la descarbonización y renovación industrial, cuatro proyectos cuentan con propuesta favorable, con una inversión de 98,01 millones de euros y ayudas planteadas por 20,58 millones de euros. Estas actuaciones, que prevén la creación de 140 nuevos empleos, están vinculadas a la modernización siderúrgica en A Laracha, a la economía circular y al reciclaje en el entorno de Meirama y a la implantación de nueva actividad industrial relacionada con la defensa en As Pontes.

De manera complementaria, la línea de préstamos parcialmente reembolsables cuenta con 20 operaciones, con una financiación de 18,41 millones de euros que permitirá movilizar 28,22 millones de euros en inversiones y crear 83 nuevos puestos de trabajo en 20 municipios de la provincia de A Coruña.

Este instrumento combina préstamo y subvención en una misma operación y permite apoyar la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de la capacidad productiva, la diversificación de la actividad y la modernización de los procesos empresariales.

Uno de los aspectos más destacados de esta línea es su alcance territorial, ya que 15 de los 20 ayuntamientos beneficiados tienen menos de 15.000 habitantes y concentran el 80,8% de la financiación propuesta, con 14,88 millones de euros.

Entre los ayuntamientos con mayor volumen de financiación destacan A Laracha, Fene, Boiro y Tordoia.

Con respecto a los ámbitos de actividad que se verán beneficiados con esta línea de apoyos, la Xunta incluye la industria manufacturera y de transformación, el sector agroalimentario, la construcción o el turismo, o la hostelería, entre otros, con proyectos como la construcción de una nueva planta de cacao en Fene, viviendas modulares eficientes en Curtis o la fabricación de plásticos y transformación de redes en Boiro.