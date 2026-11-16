Stop Biogás A Laracha y el SLG consideran insuficiente la moratoria anunciada por el PP

La manifestación de este mes en A Laracha contra el biogás Raúl López

La moratoria de hasta dos años para nuevas plantas de biogás que el PP pretende introducir mediante enmiendas a los presupuestos de la Xunta no convence a los colectivos que llevan meses reclamando una regulación más estricta de estas instalaciones. La plataforma Stop Biogás A Laracha y el Sindicato Labrego Galego (SLG) consideran insuficiente la propuesta y reclaman que se garantice una paralización efectiva de los proyectos mientras se establece una planificación territorial y ambiental específica.

Desde Stop Biogás A Laracha recuerdan que la suspensión de nuevas autorizaciones constituye una de sus principales reivindicaciones desde comienzos de año. Durante los últimos meses, el colectivo ha mantenido reuniones, promovido iniciativas y registrado solicitudes ante distintas administraciones para reclamar que no se autoricen nuevas instalaciones hasta que exista una normativa que determine dónde pueden implantarse y bajo qué condiciones.

Resulta difícil entender que o partido que goberna a Xunta de Galicia teña que pedirlle agora ao seu propio Goberno que faga exactamente aquilo que levamos meses reclamando Stop Biogás A Laracha

La plataforma expresa su sorpresa por que sea ahora el PP quien solicite esta medida al Gobierno autonómico, también dirigido por los populares. “Resulta difícil entender que o partido que goberna a Xunta de Galicia teña que pedirlle agora ao seu propio Goberno que faga exactamente aquilo que levamos meses reclamando”, señala el colectivo.

A su juicio, una moratoria no puede limitarse a suspender temporalmente determinados procedimientos, sino que debe servir para establecer criterios territoriales, garantías ambientales y medidas de protección de la salud, el agua y la calidad de vida de los vecinos. Por ello, reclama compromisos concretos y verificables antes de considerar atendidas sus reivindicaciones.

Solicitudes que podrían seguir presentándose

El Sindicato Labrego Galego comparte estas reservas y pone el foco en el contenido de la propuesta. Según explica, la enmienda contempla una suspensión de la tramitación, pero permite que durante ese período continúen presentándose y registrándose solicitudes para nuevas instalaciones.

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El sindicato advierte de que esta posibilidad permitiría acumular expedientes que podrían reactivar su tramitación una vez finalizados los dos años de moratoria. De este modo, considera que la medida no eliminaría la incertidumbre para los municipios afectados ni impediría que las empresas continuasen preparando nuevos proyectos.

Otra de sus principales objeciones es la excepción prevista para instalaciones “vinculadas funcionalmente” a explotaciones ganaderas. El SLG señala que la propuesta no establece un límite máximo de capacidad para estas plantas, por lo que teme que proyectos industriales de gran tamaño puedan acogerse a esa excepción.

El límite de dos años genera igualmente dudas. Según el Sindicato Labrego, la propuesta establece que la moratoria finalizará automáticamente transcurrido ese plazo, aunque todavía no se haya aprobado la planificación destinada a ordenar la implantación de estas industrias.

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La organización advierte de que los procedimientos de evaluación ambiental y planificación territorial pueden prolongarse durante años. Por ello, reclama que la suspensión permanezca vigente hasta que exista una regulación aprobada y que se prorrogue automáticamente si esta no está lista cuando se cumpla el plazo inicial.

El SLG también exige que se prohíba presentar nuevas solicitudes durante la moratoria y que se paralicen los expedientes actualmente en tramitación. Entre sus demandas figuran el establecimiento de distancias mínimas a viviendas y núcleos rurales, límites de capacidad para las instalaciones vinculadas a granjas y mecanismos de participación de ayuntamientos, organizaciones sociales y vecinos en la elaboración de la futura planificación.

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La organización agraria insiste además en la necesidad de regular los residuos que pueden tratar estas plantas y la gestión del digestato resultante. Advierte de los posibles efectos sobre la calidad del agua, los olores y el tráfico de camiones, y defiende que la gestión de los purines debe abordarse también mediante el aumento de la superficie agraria útil y el apoyo a las explotaciones familiares.

Por su parte, Stop Biogás A Laracha asegura que mantendrá sus reivindicaciones mientras no existan garantías concretas. “Non abonda con anunciar unha emenda aos Orzamentos para intentar transmitir que se está dando resposta ás demandas sociais”, sostiene la plataforma, que reclama decisiones efectivas y una planificación que permita proteger los núcleos rurales afectados por estos proyectos.