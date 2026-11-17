La primera jornada del programa se llevó a cabo en el centro sociocultural de Paiosaco Mar Casal

El potencial industrial de A Laracha y las oportunidades de empleo y emprendimiento que ofrecen las empresas y los diferentes oficios centrarán este miércoles una nueva jornada del programa municipal ‘A Laracha Conecta’. El encuentro reunirá en la Casa da Cultura, a partir de las 10.30 horas, a representantes de empresas implantadas en el municipio, profesionales de distintos sectores y responsables de administraciones y entidades vinculadas al desarrollo económico.

La cita pretende acercar a los vecinos la realidad del tejido productivo local, dar a conocer diferentes trayectorias profesionales y mostrar las posibilidades de desarrollo laboral que existen tanto en la industria como en los servicios y los oficios.

Uno de los principales atractivos será la participación de tres empresas instaladas en el polígono industrial de A Laracha. Diego López, director general de Cerámicas Campo; Jorge San Luis, director de marketing de Unifersa; y Cristina Villaverde, integradora social de Coleo, compartirán sus experiencias y ofrecerán una visión de las actividades que desarrollan sus respectivas compañías. Sus intervenciones permitirán conocer diferentes modelos empresariales, las características de sus sectores y los retos y oportunidades que encuentran en el desarrollo de su actividad.

‘A Laracha Conecta’ empieza abordando la situación del agro Más información

La jornada también reservará un espacio para los profesionales que han desarrollado sus propios proyectos en el ámbito de los servicios. Participará Jesús Vázquez, director del salón Peluquería J. Vázquez, junto a Esther Rey, fundadora de Esther Rey Eventos, y Ramona Pérez, responsable de decoración. A través de sus experiencias se abordarán otras posibilidades de emprendimiento, desde los oficios tradicionales hasta la organización de eventos, con el propósito de mostrar la diversidad de actividades económicas presentes en el municipio.

El encuentro estará conducido por Ana Adán y comenzará con la intervención del alcalde, José Manuel López Varela. También participarán Marta Vázquez, directora general de Traballo Autónomo y Economía Social de la Xunta; Rosana Salgueiro, directora gerente de la Fundación Pública de Formación para o Traballo; Rosa Ana García López, diputada provincial de Industria y Empleo; y Diego Iglesias, presidente de Axober.

Comienza ‘A Laracha Conecta’ con una jornada sobre el sector primario Más información

Esta será la segunda de las tres jornadas previstas dentro de ‘A Laracha Conecta’. La primera se celebró el pasado 13 de noviembre en el Centro Sociocultural de Paiosaco y estuvo dedicada al sector primario, con la participación de profesionales de la agricultura y la ganadería.

El programa concluirá el próximo 26 de noviembre en Caión, donde el turismo y el deporte serán los protagonistas. En ese encuentro se analizarán las oportunidades que ofrecen ambos sectores y el papel de las empresas e iniciativas locales en la actividad económica del municipio.