La iglesia de San Martiño de Lestón, en A Laracha Cedida

El Concello de A Laracha dio un paso decisivo para transformar el entorno de la iglesia de San Martiño de Lestón en un espacio público con una plaza, zonas verdes y aparcamiento para unos 60 turismos, además de autobuses. La Xunta de Goberno Local aprobó este miércoles definitivamente el proyecto de expropiación de los terrenos necesarios para ejecutar la actuación, después de que concluyese el período de exposición pública sin que se presentasen alegaciones.

El expediente afecta a cuatro parcelas que suman 2.981 metros cuadrados, cuya adquisición supondrá una inversión municipal de 64.000 euros. El gobierno local también fijó para el próximo 29 de diciembre el levantamiento de las actas de pago y previas a la ocupación, el último trámite administrativo antes de que los terrenos pasen a titularidad municipal.

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La intervención permitirá reorganizar el espacio situado alrededor de la iglesia y mejorar tanto las posibilidades de estacionamiento como los accesos peatonales. El proyecto contempla la creación de una plaza que también funcionará como zona de aparcamiento, con capacidad para aproximadamente 60 coches y autobuses.

Para integrar el estacionamiento en el entorno se utilizará un pavimento de celosía de hormigón que permitirá el crecimiento del césped. También se incorporarán franjas vegetales para separar los distintos espacios y se instalará una nueva red de alumbrado público.

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La actuación incluye la mejora de los itinerarios peatonales hacia el atrio de la iglesia y el cementerio, así como de las conexiones viarias entre las dos carreteras que confluyen en el Igrexario de Lestón y comunican esta zona con la AC-552 desde As Rañeiras y Fofelle.

Contratos y empleo

En la misma sesión, el gobierno larachés adjudicó a la empresa Instalaciones Eléctricas Cabliseña, con sede en Paiosaco, el contrato de diseño, suministro e instalación del alumbrado ornamental de Navidad y Entroido, por 115.000 euros y una duración de dos años. También adjudicó por 51.000 euros el suministro de mobiliario para la Casa do Concello.

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Además, acordó solicitar subvenciones de la Diputación de A Coruña para contratar una cuadrilla de seis trabajadores durante cinco o seis meses a través del programa PEL Concellos, así como otros seis empleados para la limpieza de la playa de Caión durante tres meses.

El Concello también concurrirá a convocatorias de ayudas para iniciativas de promoción económica y proyectos socioculturales y educativos destinados a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.