Rosa Ana García, durante su intervención en la segunda jornada de 'A Laracha Conecta' Cedida

La segunda de las tres jornadas del programa 'A Laracha Conecta' se celebró este miércoles en la Casa da Cultura centrada en los oficios de proximidad y la industria. Profesionales y empresas compartieron su experiencia en dos mesas que acercaron a la juventud distintas maneras de trabajar y emprender en el municipio y en su entorno.

El objetivo es acercar a los laracheses la realidad del tejido productivo local, dar a conocer diferentes trayectorias profesionales y mostrar las posibilidades de desarrollo laboral que existen tanto en la industria como en los servicios y los oficios.

Así, en la mesa dedicada a los oficios de proximidad participaron Jesús Vázquez, director de Peluquería Jesús Vázquez; y Esther Rey, fundadora de Esther Rey Eventos; y Ramona Pérez, responsable de decoración. A través de sus experiencias abordaron otras posibilidades de emprendimiento, desde los oficios tradicionales hasta la organización de eventos.

La perspectiva de la industria llegó de la mano de tres empresas instaladas en el polígono industrial laraches, con Jorge Sanluís, director de márketing de Unifersa; Cristina Villaverde, integradora social de Coleo; y Diego López, director general de Cerámicas Campo. Los tres compartieron sus experiencias y visión de las actividades que desarrollan sus compañías.

El acto, conducido por Ana Adán, contó también con las intervenciones del alcalde, José Manuel López Varela; Marta Vázquez, directora general de Traballo Autónomo y Economía Social de la Xunta; Rosana Salgueiro, directora gerente de la Fundación Pública de Formación para o Traballo; Rosa Ana García López, diputada provincial de Industria e Emprego; y Diego Iglesias, presidente de Axober.

Rosa Ana García participó en la apertura de la jornada junto con el alcalde, destacando el valor de que el alumnado pueda conocer las oportunidades profesionales que tiene cerca de casa a través de la experiencia de quien trabaja en la comarca. También subrayó la importancia de reunir a pequeños negocios y grandes industrias para que se conozcan y puedan colaborar. “O futuro pasa por tecer redes que multipliquen as nosas oportunidades”, afirmó.

García explicó también con qué apoyos puede contar quien decide poner en marcha un negocio o modernizar el que ya tiene. A través de la estrategia Provincia Emprendedora, la Diputación ofrece asesoramiento y apoyo a empresas y autónomos. La Red Provincial de Coworking reúne, por su parte, 12 espacios entre centros de trabajo compartido, centros de transformación alimentaria y viveros de empresas.

La diputada avanzó que próximamente se publicará la convocatoria de ayudas del Plan de Empleo Local (PEL) de 2027, con líneas para inversiones, contratación de personal y cuotas de autónomos.

Por su parte, la directora general de Traballo Autónomo, Marta Vázquez, destacó la importancia de impulsar el emprendimiento y el trabajo autónomo para dinamizar las zonas rurales a través de recursos como la Rede de Polos. Una red que, en el caso de la provincia coruñesa, cuenta con centros en Coristanco,-"el de referencia para A Laracha"-, en Ferrol y en Melide, que ofrecen asesoramiento gratuito y personalizado en cualquier fase en la que se encuentren las iniciativas emprendedoras.

Vázquez destacó la trascendencia de favorecer el fortalecimiento del ecosistema emprendedor y de facilitar a las personas que deciden poner en marcha un negocio todas las herramientas y recursos necesarios a lo largo de su recorrido empresarial. En la misma línea, incidió en la relevancia de coordinar los distintos agentes que trabajan en el territorio y de fomentar la colaboración público-privada con iniciativas como la red Ultreia Galicia, que busca consolidar el emprendimiento ligado al territorio conectando los distintos referentes del ecosistema, instituciones y agentes llave del emprendimiento, centrando su atención en sectores estratégicos.

El programa 'A Laracha Conecta' acerca la realidad empresarial de A Laracha a estudiantes y emprendedores. Esta edición consta de tres jornadas; las dos primeras se dedicaron al sector primario y la industria, con Paiosaco y A Laracha como sedes. La tercera y última jornada será en Caión el 26 de noviembre y se enfocará en el turismo y el deporte. La Diputación colabora en la financiación de estas jornadas organizadas por el Concello.