Exposición de setas en A Laracha el pasado fin de semana CL

Las jornadas micológicas que se reparten por las distintas localidades de la Costa da Morte llegan a su fin. El pasado fin de semana tuvo lugar el penúltimo encuentro 'As Setas da Laracha', con un recorrido por los montes de la zona para la recogida de ejemplares, en su edición número 13. Además, las lluvias dieron una tregua para recoger las setas, en una jornada muy animada, que partía del área recreativa de Gabenlle.

Raquel Poncini y Pablo Cuadrado fueron los encargados de guiar la expedición por los montes laracheses, ofreciendo detallada información a los participantes. Al finalizar, se expusieron en la Casa de Cultura, donde se clasificaron y los dos expertos ahondaron en este campo.

El próximo domingo 22 de noviembre las jornadas micológicas se trasladan a Vimianzo. El programa comenzará a las 9.30 horas con una charla sobre el mundo de los hongos, que se impartirá en la Casa de Cultura. A continuación, a las 11.00 horas, seguirán con una recogida de ejemplares, para terminar a las 13.15 horas con su clasificación y una degustación culinaria. La jornada está dirigida por el experto micológico Roberto Montes Papín.