Agrupación teatral Morraoconto EC

Los Venres Teatrais continúan en A Laracha con la penúltima función del ciclo, "Tromsø", de Morraoconto, una agrupación de Ames, que aborda la pérdida de un ser querido y el difícil proceso de convivir con su ausencia desde una perspectiva que combina humor, tristeza y esperanza.

A través de un viaje simbólico por los mares del norte, la pieza explora la posibilidad de dejar atrás el dolor y encontrar un lugar para la memoria y la recuperación emocional. Se trata de una propuesta multidisciplinar que mezcla teatro, danza, proyecciones, máscaras y música en directo para construir una experiencia escénica singular.

La función será a las 21.00 horas en la Casa de Cultura. Está recomendada a los mayores de 13 años. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Los Venres Teatrais, que comenzaron el pasado 6 de noviembre con Talía Teatro, se despedirán el viernes 27 con "Riazor Ostia", de Os Náufragos Teatro.