El programa oferta un total de 150 plazas Archivo

El Concello de A Laracha abrirá el lunes la posibilidad de inscripción en el servicio de apoyo a la conciliación de la vida personal, laboral y familiar que se prestará en Navidad a través del Programa Harmoniza: Conciliando na Laracha. Las anotaciones pueden tramitarse presencialmente en el Centro de Información ás Mulleres (CIM) o de forma online a través de la Sede Electrónica. El plazo para ello finaliza el 14 de diciembre.

El servicio va dirigido a niños y niñas de edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Estará en funcionamiento durante la Navidad coincidiendo con las vacaciones en los centros de enseñanza, de lunes a viernes -excepto festivos- entre las 7:00 y las 14:15 horas en las instalaciones del CEIP Otero Pedrayo.

El número máximo de plazas disponibles se ha ido incrementando hasta alcanzar las 150. En caso de ser necesario, los criterios de valoración para el acceso al programa serán exclusivamente las necesidades de conciliación objetivamente demostradas, considerando las circunstancias laborales de la unidad familiar y otras situaciones sociofamiliares y personales que requieran de una medida de apoyo a la conciliación.

Tanto la normativa como los impresos de inscripción están disponibles para su descarga en la web municipal www.alaracha.gal.