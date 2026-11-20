Los participantes, acompañados por el alcalde larachés y la concejala de Servizos Sociais, en el Parlamento gallego Cedida

A Laracha estuvo representada este viernes en el XIV Foro de Participación Infantil y Adolescente de Unicef celebrado en el Parlamento de Galicia con motivo del Día Mundial de la Infancia. Siete miembros del Espazo de Participación Infantil e Adolescente (EPIA) ‘Os castrexes de Mentes Claras’ (Eva Misu, Nor Islam Hrimou Soltani, Lucía Pérez Lema, Gabriela Rodríguez Gómez, Jimena Felípez Pallas, Julia Felípez Pallas y Carmen Domínguez Fariña) participaron en esta cita. Estuvieron acompañados durante la jornada por el alcalde, José Manuel López Varela, y la concejala de Servizos Sociais, Rocío López.

El encuentro reunió a representantes de 17 consejos locales de participación infantil y adolescente de toda Galicia, que tuvieron la oportunidad de trasladar a las instituciones sus reflexiones y propuestas sobre los derechos de la infancia.

En esta edición, que se desarrolló bajo el lema ‘O meu día, os meus dereitos, o meu futuro’, los participantes compartieron con la vicepresidenta del Parlamento, la vicepresidenta de Unicef y la conselleira de Política Social e Igualdad las conclusiones del trabajo realizado previamente en sus respectivos consejos locales. Las propuestas se enmarcaron en la actividad ‘Estamos aquí’, impulsada por Unicef a través del programa ‘Cidades Amigas da Infancia’, y centrada en los avances alcanzados en el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como en los retos que aún quedan por superar para garantizar su cumplimiento en todos los lugares.

Como parte de esta iniciativa, los jóvenes también elaboraron y presentaron una pancarta con las letras que conforman el mensaje ‘ESTAMOS AQUÍ’, una acción simbólica con la que quisieron hacer visible la presencia de la infancia y reivindicar su derecho a ser escuchada en los espacios donde se toman decisiones que afectan a su presente y a su futuro.

El foro coincidió con la conmemoración del 37º aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, y sirvió también para poner en valor la trayectoria de Unicef, que celebrará su 80º aniversario el próximo mes de diciembre. La jornada permitió recordar los avances conseguidos durante estas décadas, pero también insistir en la necesidad de seguir trabajando para que todos los menores puedan ejercer plenamente sus derechos, independientemente del lugar en el que vivan.

La participación en este foro da continuidad al trabajo que desarrolla el EPIA 'Os castrexes de Mentes Claras' como espacio de encuentro y participación de la infancia y adolescencia de A Laracha, en el que los más jóvenes pueden expresar sus opiniones, compartir inquietudes y aportar propuestas sobre cuestiones que les afectan directamente.

El Ayuntamiento, en el pleno celebrado el pasado 30 de octubre, ya había aprobado una Declaración institucional con motivo del Día de la Infancia que se conmemora este viernes.