Los docentes gallegos participantes en el programa de intercambio en Alemania CEIP Caión

Las aulas del colegio de Caión han ampliado sus horizontes hasta Alemania gracias a la participación de una de sus profesoras en una movilidad educativa celebrada en Hamburgo. La docente formó parte de un grupo de profesionales de distintos centros de Galicia que viajaron a la ciudad alemana para conocer otras formas de enseñar, intercambiar experiencias y descubrir nuevas realidades escolares.

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La actividad, organizada por el Centro de Formación e Recursos (CFR) de A Coruña, permitió a los participantes acercarse a metodologías educativas diferentes y compartir conocimientos con profesionales de otros entornos. La experiencia se enmarca en las iniciativas de formación e internacionalización del profesorado, que buscan enriquecer la práctica docente mediante el contacto con otros sistemas educativos.

Desde el centro de Caión destacan el valor de este tipo de oportunidades para continuar aprendiendo y trasladar nuevas perspectivas a la comunidad escolar. La estancia también permitió conocer materiales y recursos utilizados en los centros educativos alemanes, así como participar en encuentros de intercambio entre docentes.