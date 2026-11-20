Biblioteca de A Laracha Archivo

El Concello de A Laracha fue uno de los municipios premiados en la edición de este año del concurso María Moliner, convocado por el Ministerio de Cultura para reconocer y apoyar los programas de promoción de la lectura desarrollados en localidades de menos de 50.000 habitantes.

El reconocimiento conlleva una aportación económica de 2.777,77 euros, que deberá destinarse íntegramente a la adquisición de libros y publicaciones periódicas, en cualquier soporte, que pasarán a formar parte de los fondos de las bibliotecas públicas municipales.

Esta distinción pone en valor el trabajo que realiza el Ayuntamiento para fomentar el hábito lector y facilitar el acceso a la cultura en todo el término municipal. "La dispersión territorial y las dificultades de desplazamiento de algunas zonas hacen especialmente importante acercar los recursos y las actividades a la ciudadanía", apuntan desde el ente local, por lo que la programación municipal se desarrolla de manera coordinada durante todo el año en las bibliotecas municipales de A Laracha, Paiosaco y Caión.

Los programas de promoción de la lectura combinan la dinamización en este ámbito con la difusión de la cultura popular y del patrimonio local. Entre sus principales líneas de actuación se encuentran los cuentacuentos, la divulgación de historias, tradiciones y leyendas de A Laracha, la promoción de autores del entorno, la captación y formación de nuevos usuarios de las bibliotecas y la organización de actividades como exposiciones. El objetivo es convertir las bibliotecas en espacios culturales abiertos y dinámicos, en los que la lectura se combina con otras manifestaciones y en los que la historia, las tradiciones y la creación literaria local sirven de punto de partida para despertar el interés de públicos de todas las edades.

El Ayuntamiento celebra este reconocimiento, que supone un nuevo impulso al trabajo desarrollado en este ámbito y permitirá seguir enriqueciendo sus fondos documentales, ampliando los recursos a disposición de la ciudadanía y acercando la lectura y la cultura a todas las parroquias.