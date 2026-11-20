Una pasada sesión del pleno larachés Concello da Laracha

A Laracha celebra el próximo jueves el pleno ordinario de noviembre, en el que se abordará la propuesta de aprobación definitiva de la modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) tras la resolución de las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública. Entre las novedades más relevantes figura la incorporación de un organigrama municipal que define la estructura organizativa del Ayuntamiento, distribuida en áreas funcionales, servicios, unidades y puestos de trabajo, ofreciendo una visión actualizada de la organización interna de la administración local.

La propuesta contempla, además, la posibilidad de que determinados puestos puedan ser desempeñados indistintamente por personal laboral fijo o funcionario de carrera como paso previo a los futuros procesos de funcionarización, así como la valoración de los puestos de nueva creación mediante el correspondiente sistema de complementos de destino y específicos.

De manera paralela, también se propone la modificación parcial de la plantilla de personal para incorporar las siete plazas que cuentan con dotación presupuestaria en el ejercicio 2026. Las restantes incorporaciones previstas —hasta un total de 19— se realizarán de forma progresiva en los próximos ejercicios en función de las necesidades organizativas, de la disponibilidad presupuestaria y de la normativa aplicable.

Del mismo modo, también se elevará al pleno la propuesta de aprobación del convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo regulador del personal funcionario, que es fruto de lo acordado por la Mesa de Negociación y que facilitará el normal desarrollo de las relaciones de trabajo del personal del Concello.