El jurado eligiendo las postales ganadoras del pasado año Archivo

El Concello larachés prepara una nueva edición de sus tradicionales concursos de Navidad, cuatro iniciativas que cada año contribuyen a crear ambiente festivo en el municipio y a implicar a diferentes sectores de la sociedad en la celebración de estas fechas. Los certámenes estarán dirigidos al alumnado de los centros educativos, a las asociaciones culturales, a los establecimientos comerciales y a las personas que deseen decorar sus viviendas unifamiliares con motivos propios de estas fiestas.

El concurso de postales de Navidad irá dirigido al alumnado de educación infantil y primaria de los colegios Otero Pedrayo de A Laracha, Alfredo Brañas de Paiosaco y CEIP de Caión. Como en anteriores ediciones, se establecerán cuatro categorías de premios diferenciadas por grupos de edad, que consistirán en material didáctico y educativo, juegos y libros. El jurado, integrado por representantes municipales y de los centros de enseñanza, valorará los trabajos el viernes 18 de diciembre.

El certamen de villancicos ‘María Angeriz Tuset’ se celebrará el sábado 19 de diciembre a partir de las 18:00 horas en la Casa de la Cultura de A Laracha. Podrán participar asociaciones culturales, coros parroquiales y grupos del municipio. El concurso contará con premios de hasta 500 euros, además de la aportación de 200 euros que percibirá cada grupo por el simple hecho de participar.

El concurso de escaparates llegará a su 31ª edición con el mismo objetivo de los años precedentes de dinamizar el comercio local durante la campaña de Navidad. Se repartirán 1.800 euros en las dos modalidades de premios. El jurado decidirá cinco dotados con 500, 400, 300, 200 y 100 euros, respectivamente. Y los usuarios de las redes sociales serán los que concedan tres galardones a los escaparates que consigan más reacciones positivas durante el período de votación en la página de Facebook del Ayuntamiento, con cuantías de 150, 100 y 50 euros.

Por su parte, el concurso de fachadas y jardines particulares estará dirigido a viviendas unifamiliares del municipio que cuenten con espacios visibles desde el exterior y que se decoren con elementos propios de la Navidad. El certamen mantendrá los dos sistemas de valoración. El jurado seleccionará las tres mejores propuestas, que recibirán premios de 400, 300 y 200 euros, mientras que la votación popular a través de Facebook decidirá otros tres premios de 150, 100 y 50 euros entre las viviendas que obtengan más reacciones positivas.

Las bases de los cuatro concursos se publicarán en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento en el que se anunciará la apertura de los plazos de inscripción. En todos los casos se podrán formalizar en línea o presencialmente en la Casa de la Cultura, excepto en el concurso de postales, que se presentarán a través de cada centro educativo.