La conselleira, María M. Allegue, y el alcalde, José Manuel López, firmando el convenio de colaboración Xunta de Galicia

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, y el alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, firmaron este lunes el convenio de colaboración que permitirá hacer frente a la financiación de las obras de humanización de la rúas José Añón Canedo, en las que se van a invertir 936.378 euros.

El acuerdo implica la concesión por parte del departamento autonómico de un préstamo sin intereses por valor de 527.282 euros que el Ayuntamiento larachés deberá devolver en un plazo de ocho años. A través de este fondo de cooperación la Xunta de Galicia colabora con los municipios en la financiación de actuaciones de renovación y conservación del patrimonio construido.

La calle que va a ser objeto de mejoras, que afectarán a la accesibilidad, la seguridad y la movilidad peatonal, está integrada en el entorno del CEIP Otero Pedrayo. En el proyecto también está previsto actuar sobre los distintos servicios. Así, se acometerá la renovación integral de la red de abastecimiento, de la red de colectores de aguas residuales, además de proceder al acondicionamiento de la calzada, a la ampliación de las aceras, a la sustitución de la red del alumbrado público, a la creación de zonas verdes y a la renovación del mobiliario urbano.