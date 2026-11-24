La primera jornada del programa se llevó a cabo en el centro sociocultural de Paiosaco Mar Casal

El programa ‘A Laracha conecta’ celebra este jueves su tercera y última jornada, dedicada en esta ocasión al turismo, ocio y deporte. El evento tendrá lugar en el Centro Sociocomunitario de Caión a partir de las 18:00 horas y reunirá a representantes institucionales y profesionales del sector para compartir experiencias, dar a conocer iniciativas de referencia y analizar las oportunidades que ofrece el turismo como motor de desarrollo económico.

La jornada estará conducida por Nico Clouston y comenzará con la bienvenida institucional a cargo del alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela. A continuación intervendrán Roberto García, secretario xeral para o Deporte; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación; y Carmen Pita, directora de la Axencia de Turismo de Galicia. El objetivo es aportar diferentes perspectivas sobre el desarrollo turístico, las oportunidades del sector y el papel de las administraciones en la promoción y dinamización de los destinos.

A continuación se realizará el espacio dedicado a las experiencias profesionales, en el que participarán tres iniciativas vinculadas a diferentes ámbitos de la actividad turística. Sara Torreiro, responsable de marketing de Casa Grande de Xanceda, compartirá la experiencia de este proyecto empresarial ligado al medio rural y a la actividad agroalimentaria. Miguel Ángel Roig, fundador de Os Biosbardos, aportará su visión como impulsor de una iniciativa vinculada al turismo y a las experiencias en la naturaleza. Aida Aguiar, guía turística de Os Cascarilleiros, presentará su experiencia profesional en el ámbito de la interpretación y divulgación turística. A través de estas intervenciones se pretende mostrar diferentes modelos de negocio e iniciativas que contribuyen a diversificar la oferta turística, poner en valor los recursos del territorio y generar nuevas oportunidades económicas.

El encuentro estará abierto a todos los públicos, por lo que cualquier persona interesada en el turismo, en el emprendimiento o en el desarrollo económico de A Laracha podrá asistir libremente.

Con esta actividad se cerrará el ciclo de tres encuentros públicos incluidos en ‘A Laracha Conecta’, después de las jornadas dedicadas al sector primario -celebrada el 13 de noviembre en Paiosaco-, y a la industria y a los oficios -que tuvo lugar el 18 de noviembre en la Casa da Cultura de A Laracha-.

Este programa municipal se lleva a cabo con la finalidad de fortalecer el tejido económico local, favorecer la colaboración entre los distintos sectores productivos e identificar nuevas oportunidades de crecimiento y creación de empleo. ‘A Laracha Conecta’ está impulsado por el Concello con la financiación de la Diputación en el marco de las ayudas provinciales destinadas a la promoción económica.