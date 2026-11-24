El encuentro de este jueves sigue a los celebrados en la Casa da Cultura de A Laracha y en el centro social de Paiosaco Mar Casal

El programa 'A Laracha Conecta' llega este jueves 26 de noviembre a su tercera y última jornada pública cuyo contenido girará en esta ocasión en torno al turismo, el ocio y el deportel programa. Será en el Centro Sociocomunitario de Caión a partir de las 18.00 horas y reunirá a representantes institucionales y profesionales del sector para compartir experiencias, dará a conocer iniciativas de referencia y analizar las oportunidades que ofrece el turismo como motor de desarrollo económico.

La jornada estará conducida por Nico Clouston y comenzará con la bienvenida institucional a cargo del alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela. A continuación intervendrán Roberto García, secretario xeral para el Deporte; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña; y Carmen Pita, directora de la Axencia de Turismo de Galicia.

Tras el acto institucional se dará paso al espacio dedicado a las experiencias profesionales, en el que participarán tres iniciativas vinculadas a diferentes ámbitos de la actividad turística.

Sara Torreiro, responsable de marketing de Casa Grande de Xanceda, compartirá la experiencia de este proyecto empresarial ligado al medio rural y a la actividad agroalimentaria.

Miguel Ángel Roig, fundador de Os Biosbardos, acercará su visión como impulsor de una iniciativa vinculada al turismo y a las experiencias en la naturaleza.

Aida Aguiar, guía turística de Os Cascarilleiros, presentará su experiencia profesional en el ámbito de la interpretación y divulgación turística.

A través de estas intervenciones se pretende mostrar diferentes modelos de negocio e iniciativas que contribuyen a diversificar la oferta turística, poner en valor los recursos del territorio y generar nuevas oportunidades económicas. El encuentro tiene carácter abierto por lo que pueden asistir todas las personas interesadas en los temas a tratar.

Con esta actividad se cierra el ciclo de tres encuentros públicos incluidos en ‘A Laracha Conecta’, después de las jornadas dedicadas al sector primario y a la industria y a los oficios.