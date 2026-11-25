El Concello está señalizando los negocios participantes para que puedan ser identificados por la clientela Concello da Laracha

La cuarta edición de ‘Agasalla comercio local, ten premio’, la campaña de promoción económica impulsada por el Ayuntamiento para dinamizar el comercio y los servicios locales durante la Navidad y las fechas previas a esas fiestas, contará con la participación de 41 establecimientos del municipio, una amplia respuesta que permitirá ofrecer a la clientela múltiples opciones para realizar sus compras y participar en la iniciativa.

Finalizado el plazo de inscripción, el Concello está instalando ya en los negocios participantes los elementos decorativos e identificativos de la campaña para que la vecindad pueda reconocer fácilmente los locales adheridos y saber dónde realizar sus compras para recibir las tarjetas rasca y gana.

La campaña se desarrollará de 5 de diciembre al 5 de enero. Por cada compra igual o superior la 10 euros en los establecimientos participantes, los clientes recibirán una de estas tarjetas en las que podrán obtener premios directos. En total, se repartirán 1.500 bonos de 10 euros, que suman un total de 15.000 euros para descontar en las compras en los negocios adheridos. A esta dotación económica se añaden 72 regalos aportados por los propios establecimientos, que también se distribuirán a través de las tarjetas.

Además, las tarjetas que no contengan ninguno de estos premios directos tendrán una segunda oportunidad, ya que podrán participar en el sorteo de tres experiencias: una cultural, otra turística y una tercera gastronómica. Toda la información sobre el funcionamiento de la campaña y la relación actualizada de los 41 establecimientos participantes puede consultarse en la web específica del programa nadal.alaracha.gal.

Con esta iniciativa, el Concello busca incentivar las compras de Navidad en el comercio de proximidad y en los negocios de servicios, favoreciendo que el gasto de estas fechas repercuta directamente en la economía local y contribuyendo a fortalecer el tejido empresarial y la creación de empleo en el municipio.