Cartel anunciador de la obra

La compañía Trinketrinke Teatro llevará este viernes al Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte su espectáculo de títeres 'A vida na selva!. La sesión comenzará a las 18:00 horas y estará dirigida al público infantil (de 3 a 8 años) y familiar. La entrada será libre y gratuita.

A través de la narración oral, los títeres y el teatro, los asistentes podrán acompañar a Fuco, uno de los ratones de Lonxedetodo, en las aventuras que vivió durante una temporada en la selva. A su regreso, el protagonista compartirá sus experiencias y presentará los diferentes animales que conoció en ese singular destino.

El espectáculo combina diversión y aprendizaje para acercar a los más pequeños al mundo de los libros y despertar su curiosidad por la lectura. Al mismo tiempo, transmite valores como el respeto por los animales y la naturaleza, invitando a descubrir y valorar la riqueza del medio natural.

Esta será la última de las tres sesiones de cuentacuentos programadas por el Concello de A Laracha en el Museo dos Muíños de Golmar. La iniciativa busca ofrecer a los niños propuestas de ocio educativo en un espacio diferente, al tiempo que les permite acercarse al museo, conocer su contorno y descubrir el patrimonio cultural, etnográfico y natural del municipio.