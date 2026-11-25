Murales realizados por el alumnado larachés CL

El colegio Otero Pedrayo de A Laracha acogió este miércoles la Xornada de Intervención Socioeducativa de prevención contra las violencias machistas, en la que participaron unos 200 escolares de Primaria del propio centro, junto con los de Paiosaco y Caión. El alumnado participó en diferentes juegos y talleres para concienciar a los más jóvenes para la eliminación de la violencia de género.

El acto central del 25N del Concello larachés tendrá lugar el próximo sábado 28 con la tradicional Andaina, así como la lectura del manifiesto contra las violencias machistas. La salida será a las 11.00 horas de la Praza Les Sables d´Olonne.