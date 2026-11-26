La concejala Rocío López lee el manifiesto del 25N en el pleno IG

El pleno de A Laracha aprobó este jueves con carácter definitivo la modificación puntual de la Relación de Postos de Traballo (RPT) tras la resolución de las alegaciones presentadas durante el período de exposición pública. El asunto se aprobó con la única abstención de los tres concejales del BNG.

Entre las novedades más relevantes figura la incorporación de un organigrama municipal que define la estructura organizativa del Concello, queda contemplada la posibilidad de que determinados puestos puedan ser desempeñados indistintamente por personal laboral fijo o funcionario de carrera como paso previo a los futuros procesos de funcionarización, y se establece una nueva valoración de los puestos de nueva creación mediante el correspondiente sistema de complementos de destino y específicos.

De maneira paralela, también se modifica el cuadro de personal para incorporar la siete plazas que cuentan con dotación presupuestaria en el ejercicio 2026. Las restantes incorporaciones previstas -hast un total de 19- se realizarán de forma progresiva en los próximos ejercicios en función de las necesidades organizativas, de la disponibilidad presupuestaria y de la normativa aplicable.

Esta modificación de la RPT es una cuestión que se enmarca en la potestad organizativa del Concello para adaptar su estructura a las necesidades actuales de los servicios municipales y garantizar una prestación más eficiente a la ciudadanía.

Además, se aprobó el convenio colectivo del personal laboral y el acuerdo regulador del personal funcionario, que es fruto de lo acordado por la Mesa de Negociación y que facilitará el normal desarrollo de las relaciones de trabajo del personal del Concello.

La sesión plenaria comenzó con la lectura del manifiesto institucional del 25N y un minuto de silencio por las víctimas. Además, se informó de la renuncia del teniente de alcalde, José Ramón Martínez Barbeito, a la dedicación exclusiva debido a su jubilación, que asumirá Manuel García Montes. Martínez Barbeito continuará igualmente como teniente de alcalde y portavoz. También se informó de la renuncia del edil popular Juan Carlos Amado, por motivos personales, que será sustituido por Javier Suárez Costa.