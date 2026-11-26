Cartel de Riazor Ostia CL

El Concello de A Laracha cierra este viernes su ciclo de teatro Venres Teatrais de la mano de Os Náufragos con el espectáculo "Riazor Ostia". Será a partir de las 21.00 horas en la Casa de Cultura, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

La función se concibe como un poema escénico sobre el odio, la intolerancia y la resistencia, recuperando la figura y el pensamiento de Pier Paolo Pasolini para ahondar en las heridas que siguen abiertas alrededor de la violencia y la memoria.

El montaje conecta el asesinato del intelectual italiano con las tensiones sociales del presente y aborda cuestiones como la visibilidad LGTBIQ+, la justicia, la educación, la religión y la política, transformando la memoria en una invitación a la reflexión y a la esperanza. Está recomendada para mayores de 13 años. Con este espectáculo se cierra el ciclo teatral que comenzó a principios de este mes de noviembre.