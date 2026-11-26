Una de las votaciones del pleno de este miércoles Mar Casal

BNG y PSOE de A Laracha denuncian el "grave e reiterado" incumplimiento por parte del Gobierno municipal de su obligación de remitir información con regularidad al Consello de Contas en materia de contratación pública y convenios, tal y como acredita el propio órgano fiscalizador en dos comunicaciones remitidas al Concello.

"Non estamos diante dun esquecemento puntual nin dun simple atraso administrativo, e moito menos dun erro informático como dixo hoxe o alcalde no pleno, senón dun incumprimento sistemático das obrigas legais durante anos", señala la portavoz nacionalista Carolina Casteiñeiras, que califica los hechos de "enorme gravidade".

"A transparencia é unha obriga legal e un dereito da veciñanza. Quen administra recursos públicos ten a obriga de render contas sobre como os xestiona", añade la nacionalista.

Desde el BNG exigen al alcalde explicaciones públicas, la asunción de responsabilidades políticas y la inmediata remisión al Consello de Contas de la documentación pendiente, al tiempo que le afean que esta información les fuese remitida este jueves, sin tiempo para examinar la documentación antes del pleno extraordinario convocado para ese mismo día.

"Na lista negra dos concellos incumpridores", dice Inés Ramos

Del tema también se hizo eco el grupo municipal socialista. Su portavoz, Inés Ramos, se mostró muy crítica con la actitud del Ejecutivo municipal durante su intervención en la sesión plenaria de este jueves, descartando cualquier excusa administrativa. También incidió en que este incumplimiento de remisión de documentación lleva aparejada la inclusión del Concello en la relación oficial de entidades locales incumplidoras que se remite al Parlamento de Galicia, a la Xunta, a la Diputación de A Coruña y a la Fegamp, además de figurar publicada en la web del propio ente fiscalizador.

"E aquí non vale dicir que foi un descoido ou un fallo técnico; o que hai é unha deixación de funcións en toda regra e cero vontade de transparencia, que xa mete á Laracha na lista negra dos concellos incumpridores", declaró Ramos.

Los socialistas le piden al Gobierno local que ponga al día sin más demora toda la información pendiente, que cumpla con los plazos exigidos por el Consello de Contas y que "asuma dunha vez as responsabilidades políticas que lle corresponden".