El grupo parlamentario del PP se reunió con el alcalde larachés para aclarar el futuro de la planta IG

El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, reiteró su rechazo a la planta de biogás proyectada en el municipio durante la sesión plenaria celebrada este jueves, así como su decisión de seguir defendiendo el territorio. El regidor aprovechó para anunciar que a principios de la próxima semana saldrá publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la paralización durante un año, prorrogable por otros dos más, del proyecto, tal como se acordó en una sesión anterior.

López Varela destacó además que el Concello larachés presentará alegaciones a la resolución publicada el miércoles en el DOG, por la que se somete a información pública una petición de ejecución de un pozo de barrena en la parcela en la que está proyectada a planta de biogás. En la sesión, el regidor también subrayó que en la ley de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta, que se prevé aprobar el próximo 16 de diciembre, se contempla la paralización de todos los expedientes de plantas de biogás en Galicia, que entraría en vigor el día 1 de enero de 2027.

López Varela fue rotundo a la hora de expresar su rechazo a la planta en Soandres y a otros proyectos futuros. “Estamos dando todos os pasos para que en Vista Alegre non haxa nunca unha planta de biogás”, subrayó.

Por otra parte, el portavoz de Medio Ambiente en el Parlamento, Gonzalo Trenor, y el viceportavoz Roberto Rodríguez, se reunieron ayer con el alcalde larachés para explicarle el alcance de la enmienda presentada por el PPdeG sobre futuras plantas de biogás, y destacaron que la paralización temporal de dos años se aplicará mientras la Xunta no apruebe, en el marco del Plan de gestión de residuos industriales de Galicia, una planificación propia y específica que ordene donde y como se pueden implantar.

También aclararon que la moratoria afectará a las ampliaciones de las instalaciones ya existentes y a los expedientes en tramitación. Solo quedan excluidas las plantas ligadas a una explotación agraria o ganadera que traten sus propios residuos y las instalaciones imprescindibles para el servicio público de gestión de residuos urbanos o de depuración de aguas residuales, que no se verán afectadas. Así, precisaron que el PP quiere dar seguridad jurídica y “máxima protección ambiental”.