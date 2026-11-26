Participantes en la sesión de clausura de A Laracha Conecta en Caión MAR CASAL

El secretario xeral para el Deporte, Roberto García, destacó este jueves en Caión (A Laracha) el potencial del turismo deportivo como motor de desarrollo económico y dinamización de los concellos durante la sesión de clausura de las jornadas ‘A Laracha Conecta’, dedicada en esta ocasión al turismo, ocio y deporte.

Según explicó, la combinación de deporte y turismo permite atraer visitantes durante todo el año y contribuir así a reducir la estacionalidad, ya que las competiciones y los eventos deportivos generan desplazamientos de deportistas, familias y aficionados fuera de las vacaciones tradicionales.

Así, recordó que el turismo deportivo representa alrededor del 10% del gasto turístico mundial, y que en España superó los 3.000 millones de euros en 2024. García subrayó que Galicia reúne condiciones para convertirse en referente del turismo deportivo, tanto por su riqueza natural, paisajística y cultural como por la fortaleza de su tejido deportivo, integrado por 61 modalidades reconocidas, más de 300 especialidades y más de 322.000 licencias federadas.

También destacó el compromiso de la Xunta con las competiciones y eventos deportivos nacionales e internacionales para impulsar esta modalidad y favorecer la economía local.