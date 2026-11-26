Un pantalón vaquero será transformado en una bolsa IG

El Concello de A Laracha oferta un nuevo obradoiro de costura creativa y ‘upcycling’ textil dirigido a todos los públicos que pretende acercar a los vecinos herramientas prácticas con el fin de alargar la vida útil de las prendas del armario y transformar la relación con la moda a través de diseño circular. El taller se llevará a cabo el próximo viernes 4 de diciembre en el edificio administrativo de A Laracha en horario de 17:30 a 20:00 horas.

En esta sesión se explicarán consejos prácticos de como transformar un pantalón vaquero en desuso en una bolsa ‘tote bag’ resistente y funcional, aprovechando elementos originales como bolsillos y costuras, entre otras cosas. Las personas interesadas en asistir pueden anotarse en la página web municipal o en la Casa de Cultura.

Para participar solamente deberán llevar un pantalón vaquero viejo como único material. La propuesta, que se realiza bajo el lema “Non é roupa vella, é un proxecto esperando comezar”, parte de una idea sencilla, la pieza más sostenible es la que ya tenemos. Así, se apuesta por la economía circular centrada en “reparar, transformar e reimaxinar en lugar de desbotar téxtiles con vida útil”.