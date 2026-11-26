Vista de la parte frontal del coche implicado en el accidente M.N.

Una mujer resultó herida en un aparatoso accidente de tráfico ocurrido a media mañana de este jueves al paso de la AC-552 por la conocida como recta de Proame, situada a caballo entre los municipios de A Laracha y Carballo.

La mujer viajaba como acompañante en un Peugeot 2008, con placas de matrícula 8561-MFR, que se salió de la vía y se llevó por delante la balaustrada de una casa situada junto a la carretera comarcal. Según apuntaba en el propio escenario del suceso el conductor del vehículo, un vecino de A Laracha, el accidente fue consecuencia del repentino mareo o indisposición que sufrió, del que se recuperaría al escuchar el estruendo que provocó el impacto del coche contra el cierre de la vivienda.

El conductor tuvo más suerte que su acompañante ya que salió ileso. La mujer se quejaba de un golpe en el pecho y acabó siendo evacuada en un vehículo particular al Chuac debido a la tardanza de la ambulancia, algo que provocó las quejas de vecinos y curiosos que se detuvieron alertados por la aparatosidad de la colisión, que hizo que la parte frontal del Peugeot quedase completamente destrozada.

El coche se llevó por delante un tramo de la balaustrada de cierre de una vivienda M.N.

Al lugar se desplazaron dos vehículos del parque de bomberos de Carballo y una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico. Se da la circunstancia de que más o menos en ese lugar se registró hace cosa de un año un accidente mortal que le costó la vida a un motoristas tras colisionar contra una grúa.