Representantes municipales delante del centro CL

El nuevo comedor escolar del CEIP de Caión (A Laracha) empezará a funcionar después de las vacaciones de Navidad en las instalaciones del centro sociocultural da Ínsua. El alcalde, José Manuel López Varela, la concejala de Educación, Patricia Bello; y el concejal de Obras, Pablo Cambón, se reunieron ayer con el secretario del centro, José Carballido, para coordinar los detalles del traslado desde el emplazamiento actual, que será en las Navidades para no interferir en el servicio.

El comedor ocupará una de las estancias del edificio, que fue objeto de una renovación integral. Una de las ventajas es que las nuevas instalaciones cuentan con un acceso directo desde el interior del propio colegio, por lo que el alumnado no tendrá que salir al exterior. El nuevo espacio ofrecerá condiciones más cómodas y funcionales para los 30 escolares que utilizan el servicio de comedor, en un centro que cuenta con 69 alumnos.

Además, el traslado permitirá liberar espacio en el propio centro escolar, mejorando así la distribución y el aprovechamiento de las instalaciones para la docencia. El centro sociocultural da Ínsua además del nuevo comedor alberga otros espacios independientes como el consultorio médico y una zona para el uso del tejido asociativo local y para actividades municipales.

El proyecto de rehabilitación supuso una mejora integral del inmueble, con aislamiento y renovación de las fachadas y cubiertas y la sustitución del antiguo sistema de calefacción por un equipo de aerotermia con bomba de calor. El presupuesto total ascendió a 171.400 euros, financiado con el apoyo de la Xunta.