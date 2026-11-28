Andaina del 25N en A Laracha Raúl López Molina

El Concello de A Laracha finalizó este sábado la programación alrededor del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con la sexta Andaina 'A Laracha unida fronte ás violencias machistas'. La amenaza de lluvia obligó a acortar la caminata, que partía de la Praza Les Sables d´Olonne y finalizó con una chocolatada.

Antes de empezar se leyó un manifiesto por parte de jóvenes del Espazo de Participación da Infancia e Adolescencia (EPIA), que pusieron el foco en la violencia digital. Alertaron de que en la actualidad, el consumo masivo de internet aumenta el peligro de violencia en los juegos, los teléfonos móviles o las redes sociales, siendo siempre las mujeres las más vulnerables. La violencia de género digital está cada vez más presente, a veces en forma de gestos o comportamientos que pasan desapercibidos y que deben de ser rechazados siempre, tal como expusieron en el manifiesto.

Además, solicitaron la ayuda de los gobiernos y de las empresas tecnológicas para erradicar cualquier tipo de violencia digital. "Na rede, como fóra dela, queremos igualdade, libertade e respeto. Non hai espacio para a violencia dixital. Non hai espacio para o silencio. Todos temos dereito a un mundo dixital máis xusto", concluyeron.

La concejala de Servicios Sociales, Rocío López, fue la encargada de leer el manifiesto institucional en el que toda la Corporación reafirmó su condena a cualquier tipo de violencia machista. El alcalde, José Manuel López Varela, también participó en la marcha.