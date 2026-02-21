Mi cuenta

O tempo perdido para Fisterra

Estase a cumprir os seis meses desde que Luis Insua accedeu á alcaldía de Fisterra tras una moción de censura contra a entón alcaldesa, Áurea Domínguez, de Alternativa dos Veciños. 

Medio ano despois, o Concello vive un período de parálise e improvisación que está a frear o avance de Fisterra.

O acordo programático que o PP de Fisterra asinou co edil tránsfuga, hoxe non adscrito, Francisco Martínez Traba, foi un engano político. Os compromisos anunciados quedaron no papel, con unha única salvedade: paralización da aprobación da modificación do PXOM e do PEPRICH.

En medio ano, o novo goberno non foi capaz de presentar os orzamentos municipais, malia ser unha das súas grandes prioridades e un dos principais motivos da moción. Mesmo a reunión urxente co persoal municipal, anunciada polo actual alcalde, nunca chegou a celebrarse.

A xestión das obras públicas é outro exemplo revelador. As actuacións que estaban planificadas e financiadas quedaron bloqueadas ou atrasadas. A única obra seleccionada, licitada e executada polo actual grupo de goberno foi a da rúa na que reside o propio alcalde, a Rúa Mixirica, financiada íntegramente cunha subvención nominativa da Xunta de Galicia, concedida polo señor Diego Calvo. Descarado modelo de xestión pública difícil de xustificar.

O episodio máis grave é o que afecta ao novo centro de saúde, tan prioritario e urxente para as veciñas e veciños de Fisterra. As xestións iniciadas polo anterior goberno de Áurea Domínguez foron inexplicablemente paralizadas: o novo goberno fisterrán do PP, co alcalde Luis Insua ao mando, deixou caducar o expediente administrativo da única parcela apta segundo o Sergas. Estamos ante un feito que traspasa o político e roza o irresponsable. Unha vez máis, Fisterra torna ao punto de partida e perde un valioso tempo.

En conclusión, seis meses despois: o que os mocionantes presentaron como un cambio necesario converteuse nun retroceso. O Concello perdeu ritmo, coordinación e capacidade de execución.

Estamos ante os resultados dunha moción de censura que, á vista dos feitos, serviu únicamente para satisfacer ambicións persoais. E Fisterra non solo perdeu tempo, perdeu impulso, credibilidade institucional e oportunidades.

Mentras tanto o goberno municipal parece instalado na autocomplacencia.

Áurea Domínguez Sisto. Portavoz de Alternativa dos Veciños de Fisterra.