Feudalismo de gravata
O movemento ideolóxico que promove a creación de cidades corporativas soberanas constitúe na actualidade un desafío maiúsculo para a supervivencia das sociedades democráticas. Esta corrente política, xurdida nos laboratorios do neoliberalismo máis extremo, busca a substitución do modelo de Estado tradicional por entidades privadas dedicadas á multiplicación do beneficio. A súa posición fundamental sostén que as estruturas públicas padecen o grave defecto de ter que render contas á xente, para eles, unha lentitude inaceptable nunha era onde a axilidade financeira parece valer máis que o debate sereno. Para solucionar esta molestia participativa, propoñen o deseño de enclaves de nova planta, espazos orientados unicamente á atracción constante de capital e á liberdade absoluta para os grandes negocios, fuxindo de calquera normativa que limite a súa rendibilidade.
O nacemento desta visión atópase no individualismo daquelas elites que, tempo atrás, viron con medo que as súas rendas debían contribuír ao benestar de persoas alleas ao seu consello de dirección. Lonxe de quedar en anécdota, a idea soubo evolucionar e gañar un terreo incuestionable. Aproveitando a fraxilidade das institucións e a proliferación das emerxencias climáticas ou sanitarias, estes modelos preséntanse hoxe como a salvación pragmática fronte ao colapso. O seu triunfo ideolóxico radica en convencer a unha boa parte da poboación de que o sostemento dos servizos comúns supón unha carga inxusta, mentres que a compra de exclusividade e seguridade privada representa o cumio máximo da liberdade humana. Xa non prometen un futuro mellor para a humanidade, senón un refuxio moi confortable para quen poida custear a cota de entrada.
As consecuencias a longo prazo desta deriva resultan devastadoras para o conxunto da cidadanía. O efecto máis evidente é a transformación radical da propia condición humana, onde o individuo deixa de ser un titular de dereitos inalienables para converterse nun simple usuario suxeito a unhas condicións de servizo. Neste novo modelo contractual, a lexislación laboral, a protección ambiental e os vínculos sociais esvaécense, quedando calquera disputa sometida á arbitraxe imposta pola propia empresa matriz. A xustiza, a sanidade e a habitabilidade pasan a ser mercadorías de luxo, provocando unha fractura comunitaria sen precedentes na historia moderna. O mundo camiña cara a unha división física e legal entre os habitantes desas fortalezas tecnolóxicas, infranqueables, e as masas abandonadas nos territorios exteriores, carentes de recursos e de infraestruturas operativas.
Esta asimetría extrema racha por completo coa base de que o poder debe residir nas persoas libres e iguais. A rendición da soberanía popular ante as grandes corporacións supón anular séculos de avances colectivos. Se as estruturas públicas non logran reverter este despropósito impoñendo a forza do ben común, a sociedade acabará asimilando de bo grao esta submisión voluntaria. O resultado final deste retroceso histórico non é o avance cara a un mañá tecnolóxico e brillante, senón o retorno a un tempo de vasalaxe absoluta, consolidando de xeito definitivo o perigoso triunfo do feudalismo de gravata. Isto non é o argumento distópico dunha serie de moda en canal de televisión de pago, non. É o perigo da conquista política do totalitarismo emerxente. Ollo ao piollo.