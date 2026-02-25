Prefiero sentirme animal a serlo

Supongo que no descubrimos ahora que la adolescencia es un laboratorio de la identidad. Una etapa en la que el cerebro busca respuestas urgentes a grandes preguntas: quién soy, a qué pertenezco, qué me diferencia y cómo explico y muestro lo que siento.

Es lo mismo que nos llevó, en su día, a vestirnos de rockers, mods, punkis, góticos, heavies o emos. O, simplemente, a cardarnos el tupé hasta desafiar la gravedad o raparnos la cabeza dejando un único mechón largo en la nuca, teñido con agua oxigenada, como si de aquel hilo de pelo dependiese todo nuestro ser.

Levantar los cuernos al cielo, sacar la lengua en conciertos o vestir con vaqueros ajustados, camiseta de Barón Rojo y cazadora de cuero nunca fue solo música o estética. Era rebeldía, orgullo de barrio, autenticidad obrera. Una forma de decir dónde encajabas y qué defendías.

Hoy todo es más global y, sobre todo, más digital. Las identidades adolescentes actuales siguen cumpliendo la misma función que antes, pero el escenario es otro: la diferencia se proclama con una bio de Instagram, un emoji concreto, un hashtag o un audio de TikTok.

Nosotros nos hemos estancado. Y cuando aparece una identidad que no entendemos, llámese therian o no binaria, reaccionamos como si fuese una amenaza inédita. Como si jamás hubiésemos necesitado una subcultura para no ahogarnos en la adolescencia.

Dejémoslo claro. La teriantropía no es algo nuevo. Apareció en foros de internet en los años 90. Pero el uso del animal como arquetipo para explicar el yo es mucho más antiguo: nos remite a sistemas simbólicos con más de dos milenios de historia, como el horóscopo chino o los tótems indígenas.

Los therians existen, aunque tampoco son tantos. Y no, no tienen una enfermedad mental. Saben que son humanos. Lo que hacen es utilizar una metáfora potente para expresar rasgos que perciben en sí mismos: la independencia de un gato, la hiperalerta de un zorro o la vulnerabilidad de un conejo. Internet les conecta, la etiqueta da estructura, el grupo valida: se reduce la ansiedad social y la sensación de aislamiento. Psicológicamente, suena más a regulación que a patología.

Si genera tanto rechazo es porque descoloca categorías rígidas. Y porque en un contexto de guerra cultural, cualquier expresión identitaria minoritaria se convierte en munición ideológica.

Lo cierto, por mucho que incomode, es que no hay tanta diferencia entre una coletilla heavy y una cola peluda. Solo que en los 80, como mucho, alguna señora cambiaba de acera cuando te acercabas y ahora hay miles de móviles esperando grabarlo.

Y aquí es donde la cosa deja de ser anecdótica para volverse peligrosa.

Estos días hemos visto cómo el fenómeno therian, que llevaba décadas existiendo sin mayor trascendencia, ha sido inflado hasta parecer una epidemia generacional. Basta con un vídeo descontextualizado, o generado con Inteligencia Artificial, una convocatoria sobredimensionada y una masa buscando espectáculo para que se active la narrativa: decadencia moral, juventud desquiciada, Occidente en caída libre.

La exploración individual se convierte en caricatura colectiva. El matiz desaparece. Y lo que era metáfora interna (“me siento como un gato”) pasa a ser prueba irrefutable de que “todo se ha ido de las manos”. Las redes hacen el resto. Porque cuando el algoritmo huele sangre, la masa no tarda en llegar.

El problema no es que haya jóvenes que jueguen con identidades simbólicas. El problema es nuestra violencia. Nuestro odio. Y que estemos dispuestos a convertirlos en diana. A despreciarlos. A ridiculizarlos. A reírnos sin disimulo delante de sus narices. Aunque sean menores. Aunque seamos nosotros quienes deberíamos protegerlos. Aunque estemos alimentando intereses que no son los nuestros y comprando falacias envueltas en discurso político.

No podemos ser más hipócritas. Nos llevamos las manos a la cabeza cuando un menor no soporta el acoso, pero no tenemos reparo en acudir en masa a reírnos de otros. Llenamos de «me gusta» a quien humaniza a su mascota hasta límites insospechados, pero nos asustamos cuando un adolescente utiliza los atributos de un animal como metáfora para explicarse.

Ponerle velas a un gato el día de su cumpleaños es tierno. Identificarse con uno es intolerable. Y quizá sea esa la verdadera bestialidad.