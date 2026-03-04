Precios de locos en la vivienda

El metro cuadrado de la vivienda en A Coruña supera los 3.000 euros. Así titulaba ayer este periódico. La cifra ha subido un 14% en un año y es un 7% más alta que en el estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2008.

Lo peor es que no hablamos de obra nueva ni de acabados de lujo ni de la mejor clasificación energética. Hablamos de vivienda de segunda mano.

Solo hay que entrar en Idealista para confirmarlo.

Yo he buscado viviendas en el término municipal de A Coruña –sin chalets en Oleiros que puedan justificar delirios– por más de un millón de euros. La plataforma devuelve 39 resultados. Entre 600.000 y un millón, 110. Entre 400.000 y 600.000, 140.

Hay un piso en la calle Galera por 410.000 euros. Dos habitaciones. Sin ascensor. Paredes con más historia que estabilidad. Edificio antiguo. Perdón: “con techos altos”, que suena mejor que decir que es de principios del siglo XX. Una “joya arquitectónica”, pero de cristales facetados o resina.

Veo también un chalé independiente en Eirís por 460.000 euros. El texto descriptivo y las fotos confirman que no es una casa, es un proyecto de reconstrucción con fachada. Y no exagero. He visto chamizos derruidos en medio de una finca por cifras similares. Con la palabra “oportunidad” flotando sobre los escombros como si fuese incienso inmobiliario.

Si bajamos a lo que empezaría a parecer razonable, entre 300.000 y 400.000 euros hay más de 200 viviendas dentro de los límites del ayuntamiento coruñés. Muchas, de 70 u 80 metros cuadrados. Por supuesto, con cocina abierta al salón comedor; ese supuesto lujo que camufla la falta de espacio. Y para reformar, claro. Algunas ni siquiera muestran fotos del interior. Esa es una bandera roja en toda regla. Porque en las que sí las tienen se ven cables despegados de las paredes, ventanas mugrientas, habitaciones sin luz natural, suelos levantados, escayolas rotas…

Lo que más me fascina es el lenguaje: “Propiedad exclusiva”, “Piso con encanto”, “Hogar con personalidad” o “Diseña la vivienda de tus sueños”. En realidad, estamos hablando de problemas estructurales, humedades con personalidad o reformas de pesadilla. Porque a los 400.000 euros hay que sumarle un buen pico para convertir aquello no en el ático de tus fantasías, sino simplemente en algo habitable.

Yo misma he ido a ver uno de estos inmuebles. Casa en zona apetecible. Fotos luminosas (de hace más de 30 años, como la vivienda). Antes de entrar ya había desconchones importantes en la pintura. Canalón y tejado en mal estado. Puerta del garaje abollada. Dentro era aún peor: manchas y enchufes rotos que sugerían cambiar las instalaciones de fontanería y electricidad. Llaves de seguridad reventadas en las ventanas. Puertas para lacar. Suelos para sustituir. Armarios inexistentes. Avería importante en el bajo cubierta. Ventanas Velux al final de su vida útil.

Precio: 500.000 euros.

Presupuesto estimado de reforma: 200.000.

Total: 700.000.

Me pregunto, sin sarcasmo, si esto no es denunciable. ¿Dónde termina la interpretación subjetiva y empieza la publicidad engañosa? ¿Puede llamarse “lista para entrar a vivir” una vivienda que exige rehacer electricidad, fontanería y tejado? ¿De verdad no hay un límite?

Lo que se necesita hoy para comprar vivienda en A Coruña no es ahorro. Ni estabilidad laboral. Ni planificación financiera. Es fe. Fe inquebrantable. En que el tejado aguantará. En que la instalación eléctrica no arderá. En que el banco te querrá lo suficiente. En que estos precios no son una alucinación colectiva.

Pero hay quien está dispuesto a pagarlos. Aunque se hipoteque de por vida. O más allá de su

vida. Porque si las viviendas no se vendiesen, los precios bajarían. ¿No?

Hemos normalizado que lo

inalcanzable sea estándar y que lo básico sea un lujo. Mientras tanto, seguimos hablando del derecho a la vivienda como si fuese un poema institucional que nadie está obligado a tomarse en serio.

El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

No dice “con encanto”. Ni “situada en zona privilegiada”. Dice digna. Y adecuada.

Así que quizá lo único que tendríamos que hacer es plantarnos. A ver qué pasa. A ver quién aguanta más.