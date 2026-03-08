Mientras escribo la columna, Irán acaba de anunciar que no va a bombardear más a sus vecinos. ¿Es el enemigo? Que se ponga. Un rato después un misil alcanzó el Aeropuerto Internacional de Dubái, imagino que lanzado horas antes y perdido por el cielo de Oriente Próximo, Medio y Lejano. Vamos, que no me fiaría yo precisamente de los lamentos y las disculpas de los ayatolás (los que quedan vivos, en Irán deben de tener una fábrica de clonación, porque son todos iguales) que mienten más que comen falafel. Se le han enfadado al gobierno iraní sus países hermanos y en un giro de guión digno de La que se avecina, se han aliado con Estados Unidos e Israel, al contrario que nosotros, que siempre vamos de Quijotes de los acontecimientos mundiales. O no. Es todo confuso en este mundo de desinformación.

Se vuelve a llevar la guerra corta, vaticino. No les deben de quedar muchos misiles a los clérigos, que los han lanzado a diestro y siniestro como si no hubiese un mañana, los muy derrochones. Lo que no sabían los cabezamantel es que el Mossad le puso al Jameneí un dispositivo de escucha en el anillazo que lucía y gracias a eso lo tenían localizado y sabían sus planes como agentes de la TIA. En paz estea, que decía mi abuela el Jameneí, ya reunido con sus vírgenes, o no, que nunca se sabe, hay un montón de normas en letra pequeña que no conocemos que pueden haberle negado el acceso premium al Paraíso.

Con todo esto de la guerra se acerca la manifa del 8-M y mucho me temo que la antigua manifestación por los derechos de la mujer trabajadora se va a reconvertir en una nueva para apoyar el sufrimiento de los pobres clérigos iraníes en el Paraíso. Por lo pronto en Francia la película Persépolis (y el cómic en el que se basa) están siendo canceladas por la izquierda por ser “fascista”. Ahora todo es fascista, amigo lector, hasta lo que hace dos días era la vanguardia de la izquierda como esa película (y el cómic en el que se basa). Yo recomiendo ambos, la película y el cómic, así verán que no hay nada de fascista en esa obra, solo los delirios de los woke que van como pollos sin cabeza apoyando a líderes religiosos ultras que los meterían en la cárcel como poco nada más tomar el poder. Vivimos tiempos de absoluta confusión: los woke no quieren rescatar a los españoles atrapados en Dubái porque no están cotizando en España pero a la vez regalan millones en hoteles, ropa, medicinas, incluso la nacionalidad a los que cruzan la frontera de forma ilegal, vamos, que tampoco cotizan. Es el síndrome del blanquito padre salesiano que se hace fotos en África con niños negros para que se vea lo bondadoso que es. La idea de que la gente se va de su país para no cotizar es algo tan absurdo como que se podían ir a Andorra y no al quinto cuerno pero que nadie moleste al woke de turno pidiendo que los españoles que están en el medio del fuego de guerra se fastidien. Eso sí, a los de la Flotilla Maravilla, a esos hay que rescatarlos tras semanas de crucero por el Mediterráneo, bailes y piel morena de la sal. La mayoría de los de la Flotilla tampoco cotizan, dicho sea de paso, pero lo de la cotización es válido según el día, que somos fluidos, resilientes y cabalgamos más contradicciones que el tiempo de Coruña en primavera. En fin, que va a subir todo otra vez y la culpa de todo la tiene el señor naranja, es cosa de comprar bien de papel higiénico y latas de atún, no sea que nos quedemos sin stock.