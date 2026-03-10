Necrológica de Lobo Antunes

Leer la novela de Antonio Lobo Antunes, Esplendor de Portugal, es como leer espejos desazogados. Pero no en un lugar aséptico, cómodo y adecentado para tan plácida tarea, sino leerlos de pie o en cuclillas allí donde los pudren el olvido y también allí donde malviven desmemoriados.

Luanda y Lisboa, Lisboa y Luanda, África y Europa, en definitiva, maldiciendo ambas en la sombría y decadente imagen de su memoria el menor destello de esperanza. Así son los personajes. Sientes que las imágenes entran y salen de ellos confundidas, como lo hacen, en el crisol del espejo corrompido, las siluetas que no saben dónde empieza la sombra que son y dónde la sombra que han sido para ir dotando de sentido el sinsentido de unas vidas derrotadas hasta más allá de la culpa. Unas vidas atadas a un esplendor fraguado sobre la miseria de otros y como tal, miserable.

África les ofreció, además de la rampante oportunidad de medrar económicamente, la posibilidad de ser un grotesco remedo de ese estatus de dignidad que en la orgullosa y decrépita Europa se les negaba. Buscaban en África, y así lo expresan, algo más que riqueza, la estima social, la necesaria reafirmación personal de su singular condición y un día descubren, en los enflaquecidos y humillados ojos de los negros que los sirven, que no son sino los negros de los blancos hijos de la metrópoli. Sirva esta reseña de una de sus obras para desearle que descanse en la belleza de su obra.