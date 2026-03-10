O fondo do barril
Hai guerras que se libran con tanques e outras con barrís; mesmo hai guerras que se provocan para controlar o tránsito dos barrís. Esa é a verdadeira causa das accións bélicas. Non é unha metáfora excesiva, senón unha descrición bastante literal do noso tempo. A actual xeopolítica, envolta en discursos de seguridade e defensa, agocha con pouca habilidade un vello motor: o petróleo como negocio, como arma e como chantaxe. Cada agresión militar, cada infraestrutura destruída, cada ruta bloqueada tradúcese nunha ecuación sinxela: menos subministración, máis prezo e beneficio.
O resultado social desa operación matemática de cálculo orientado é coñecido. As clases traballadoras pagan a factura dun sistema que non controlan: transporte máis caro, alimentos encarecidos, enerxía convertida en luxo. Mentres tanto, os grandes monopolios petrolíferos afinan o sorriso. A escaseza é para eles unha bendición contable. A destrución de refinarías ou as dificultades de extracción non son unha traxedia, senón unha oportunidade para inflar beneficios. A socioloxía do conflito fósil é cruelmente coherente: o caos reparte perdas abaixo e ganancias arriba.
Neste escenario de deriva, aparece unha proposta que semella ir a contracorrente da realidade, pero que na práctica responde a ela con lucidez: a Conferencia Internacional para a Transición máis alá dos Combustibles Fósiles. O encontro, convocado en Santa Marta (Colombia) e organizado polo seu goberno, pretende algo tan radical como evidente: planificar o abandono progresivo dos fósiles para garantir un futuro habitábel. Non se trata dun exercicio retórico, senón dun intento de construír unha folla de ruta global con criterios de xustiza social, financiamento real e participación ampla.
A iniciativa aposta por ir máis alá das declaracións solemnes. Fálase de reconversión enerxética para que a transición non deixe xente atrás, de transferencia tecnolóxica para que a cidadanía non volva pagar a factura, de evitar novas actuacións de extracción descontrolada, disfrazadas de verde. O impulso colombiano, en asociación cos Países Baixos, quere amosar que a saída do petróleo non é un salto ao baleiro, senón unha decisión política que require valentía e coordinación internacional.
O contraste coa realidade bélica é brutal. Mentres uns debaten como reducir a dependencia fósil, outros seguen alimentando conflitos coa que a reforzan. A ironía é que esas mesmas guerras, ao encarecer o produto, evidencian a fraxilidade dun modelo baseado nun recurso finito e concentrado. Cada crise de abastecemento avisa seriamente de que seguir por este camiño é inmoral e suicida.
Desde Galiza, ollamos, con decepción e temor, como o mundo semella avanzar con paso firme cara ao precipicio do quentamento insoportábel, ignorando os sinais dunha emerxencia climática que xa non admite matices nin adiamentos. O planeta lanza un SOS ao límite da supervivencia humana, mentres se executan operacións calculadas para controlar subministracións, encarecer prezos e liquidar alternativas que reduzan a dependencia dos monopolios fósiles. Quizais por iso a proposta de Santa Marta resulta tan necesaria como incómoda: porque lémbranos que o verdadeiro perigo non é cambiar de rumbo, senón continuar conscientemente consumindo todo ata o fondo do barril.